  1. استانها
  2. همدان
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۰۱

سرپرست امور روستایی و شوراهای استانداری همدان خبرداد:

برخورد با کارشناسانی که سد راه سرمایه‌گذاری در استان همدان هستند

برخورد با کارشناسانی که سد راه سرمایه‌گذاری در استان همدان هستند

همدان - سرپرست امور روستایی و شوراهای استانداری همدان از برخورد با کارشناسانی که امر سرمایه گذاری در استان همدان را معطل کنند، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظاهر پورمجاهد ظهرچهارشنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان تویسرکان عنوان کرد: تمامی امکانات از جمله آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و زیرساخت‌ها در روستاها ایجاد شده ولی باید برای توسعه اقتصاد خانواده روستایی بیشتر فعالیت کرد.

سرپرست امور روستایی و شوراهای استانداری همدان افزود: دولت در برنامه ششم توسعه در کنار موضوعاتی چون فناوری، اقتصاد دانش‌بنیان و بهره‌وری به مسئله اقتصاد روستاییان و عشایر توجه جدی داشته است.

وی عنوان کرد: لایحه برداشت یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستاییان و عشایر از برنامه‌های اساسی دولت در حوزه اشتغال و در راستای توجه جدی به روستاها است.

پورمجاهد عنوان کرد: معادل ریالی این میزان ۵ هزار میلیارد تومان بوده که سهم استان همدان از این مبلغ ۵۰ میلیارد تومان است که باید تلاش جدی برای جذب حداکثری صورت گیرد چون این اعتبارات عمومی بوده و براساس ظرفیت ارسال طرح هر استان به آنها سهمیه تسهیلات داده می‌شود.

پورمجاهد با اشاره به اینکه این تسهیلات با نرخ سود صفر درصد است، اظهار داشت: براساس قانون چهار بانک و صندوق از جمله بانک کشاورزی، صندوق توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به عنوان عامل پرداخت این تسهیلات معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه امروز همه معضل بیکاری را درک می‌کنند، گفت: مدیران دستگاه‌ها باید سخت‌گیری‌ها را کاهش دهند تا بتوان در راستای ایجاد اشتغال پایدار گام‌های اساسی برداشت.

مدیرکل بازرسی و نظارت استانداری همدان که همزمان سرپرستی دفتر امور روستایی را بر عهده  دارد با اعلام اینکه با کارشناسانی که امر سرمایه گذاری را معطل کنند،   برخورد می‌شود، عنوان کرد: هفته‌های گذشته با کارشناس دستگاهی که امور سرمایه‌گذار را معطل کرده بود برخورد به عمل آمد.

فرماندار تویسرکان نیز گفت: مدیران با برنامه ریزی  سهم مناسبی از تسهیلات اشتغال روستایی  را به شهرستان آورند.

حبیب مومیوند با اشاره  سهم ۵۰ میلیارد تومانی استان همدان از تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری، گفت: این سهم به صورت شناور است و مدیران دستگاههای اجرایی و ادارات شهرستان تویسرکان  باید با برنامه ریزی مدون سهم مناسبی از این تسهیلات  را به شهرستان هدایت کنند.

وی از سهم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی شهرستان تویسرکان در استان در تسهیلات  اشتغال خانگی خبر داد و از جوانان روستاها برای بهره مندی از این موقعیت دعوت به همکاری کرد.

کد مطلب 4124454

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها