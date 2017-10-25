به گزارش خبرنگار مهر، ظاهر پورمجاهد ظهرچهارشنبه در ستاد اقتصاد مقاومتی شهرستان تویسرکان عنوان کرد: تمامی امکانات از جمله آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و زیرساخت‌ها در روستاها ایجاد شده ولی باید برای توسعه اقتصاد خانواده روستایی بیشتر فعالیت کرد.

سرپرست امور روستایی و شوراهای استانداری همدان افزود: دولت در برنامه ششم توسعه در کنار موضوعاتی چون فناوری، اقتصاد دانش‌بنیان و بهره‌وری به مسئله اقتصاد روستاییان و عشایر توجه جدی داشته است.

وی عنوان کرد: لایحه برداشت یک میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی روستاییان و عشایر از برنامه‌های اساسی دولت در حوزه اشتغال و در راستای توجه جدی به روستاها است.

پورمجاهد عنوان کرد: معادل ریالی این میزان ۵ هزار میلیارد تومان بوده که سهم استان همدان از این مبلغ ۵۰ میلیارد تومان است که باید تلاش جدی برای جذب حداکثری صورت گیرد چون این اعتبارات عمومی بوده و براساس ظرفیت ارسال طرح هر استان به آنها سهمیه تسهیلات داده می‌شود.

پورمجاهد با اشاره به اینکه این تسهیلات با نرخ سود صفر درصد است، اظهار داشت: براساس قانون چهار بانک و صندوق از جمله بانک کشاورزی، صندوق توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به عنوان عامل پرداخت این تسهیلات معرفی شده‌اند.

وی با بیان اینکه امروز همه معضل بیکاری را درک می‌کنند، گفت: مدیران دستگاه‌ها باید سخت‌گیری‌ها را کاهش دهند تا بتوان در راستای ایجاد اشتغال پایدار گام‌های اساسی برداشت.

مدیرکل بازرسی و نظارت استانداری همدان که همزمان سرپرستی دفتر امور روستایی را بر عهده دارد با اعلام اینکه با کارشناسانی که امر سرمایه گذاری را معطل کنند، برخورد می‌شود، عنوان کرد: هفته‌های گذشته با کارشناس دستگاهی که امور سرمایه‌گذار را معطل کرده بود برخورد به عمل آمد.

فرماندار تویسرکان نیز گفت: مدیران با برنامه ریزی سهم مناسبی از تسهیلات اشتغال روستایی را به شهرستان آورند.

حبیب مومیوند با اشاره سهم ۵۰ میلیارد تومانی استان همدان از تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری، گفت: این سهم به صورت شناور است و مدیران دستگاههای اجرایی و ادارات شهرستان تویسرکان باید با برنامه ریزی مدون سهم مناسبی از این تسهیلات را به شهرستان هدایت کنند.

وی از سهم یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومانی شهرستان تویسرکان در استان در تسهیلات اشتغال خانگی خبر داد و از جوانان روستاها برای بهره مندی از این موقعیت دعوت به همکاری کرد.