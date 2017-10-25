عاملان پرونده کودک آزاری در سمنان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حداد پیش از ظهر چهار شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری دو نفر در خصوص کودک آزاری شهر سمنان خبر داد و ابراز داشت: در چند روز گذشته بیمارستان سمنان از پذیرش کودک پنج ساله که آثار جراحات زیادی بر بدن داشت مراتب را به نیروی انتظامی گزارش دادند.

وی با بیان اینکه بعد از عیادت از کودک پنج ساله سمنانی نشان می داد که وی مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، افزود: با شواهد موجود بلافاصله پلیس با دستور قضایی تحقیقات خود در این زمینه آغاز کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان سمنان ابراز داشت: پس از تحقیقات اولیه مشخص شد خانواده این کودک در اثر استفاده نابجا از ابزار تنبیه بدنی، به جای راهکارهای تربیتی درست، باعث ایراد صدمه به این کودک خردسال شده اند که در این رابطه دو نفر دستگیر و برای ادامه تحقیقات هم اکنون در بازداشت پلیس آگاهی هستند.

حداد تاکید کرد: بهتر است خانواده ها با فرا گرفتن آموزش های اولیه و دریافت مشاوره، از راهکارهای تربیتی درست به جای تنبیه بدنی استفاده کنند.