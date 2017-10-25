آمادگی بالای مرزهای خوزستان برای استقبال از زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه ستاد اربعین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بررسی آخرین هماهنگی های لازم در مرزهای شلمچه و چذابه نشان از آمادگی مناسب دارد و دستگاه های مختلف کارهای خود را خوب انجام دادند و هر دو مرز آماده استقبال از زائران حسینی هستند.

وی افزود: خدمت رسانی به مردم در مسیر تردد زائران به سمت کشور عراق در جریان است و پارکینگ ها، راه ها، محل مواکب، پایانه های مرزی همه مهیا هستند و مشکل خاصی وجود ندارد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: مشکل کوچکی در ارتباط با پست وجود دارد که ارسال پاسپورت ها برای کنسولگری عراق با کندی صورت می گیرد و آن هم قرار است رفع شود.

شریعتی ادامه داد: نهادهای امدادرسان مثل هلال احمر و اورژانس آمادگی لازم را برای خدمات رسانی به زائران حسینی دارند. همچنین دستگاه های اجرایی دیگر هم به تبع همکاری های مورد نیاز را خواهند داشت.

وی بیان کرد: هنوز صادرات در مرزهای شلمچه و چذابه در جریان است اگر چه روند کند شده ولی سعی می کنیم تا روند در هر دو مرز یا حتی فقط شلمچه ادامه داشته باشد.

استاندار خوزستان یادآور شد: اگر طرف عراقی همکاری لازم را داشته باشد امسال با توجه به شعار سال هم تأکید داریم تا به هیچ وجه مرزهای استان برای صادرات، مسدود نشوند.

شریعتی عنوان کرد: امسال قول داده بودند که انجام صادرات از مرز شلمچه متوقف نشود؛ هرچند ما امیدوار به انجام صادرات از هر دو مرز هستیم.