  1. استانها
  2. خوزستان
۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۳۳

استاندار خوزستان خبر داد:

آمادگی بالای مرزهای خوزستان برای استقبال از زائران اربعین

آمادگی بالای مرزهای خوزستان برای استقبال از زائران اربعین

اهواز ـ استاندار خوزستان از آمادگی بسیار بالای هر دو مرز خوزستان، یعنی شلمچه و چذابه برای استقبال از زائران اربعین حسینی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه ستاد اربعین در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بررسی آخرین هماهنگی های لازم در مرزهای شلمچه و چذابه نشان از آمادگی مناسب دارد و دستگاه های مختلف کارهای خود را خوب انجام دادند و هر دو مرز آماده استقبال از زائران حسینی هستند.

وی افزود: خدمت رسانی به مردم در مسیر تردد زائران به سمت کشور عراق در جریان است و پارکینگ ها، راه ها، محل مواکب، پایانه های مرزی همه مهیا هستند و مشکل خاصی وجود ندارد.

استاندار خوزستان تصریح کرد: مشکل کوچکی در ارتباط با پست وجود دارد که ارسال پاسپورت ها برای کنسولگری عراق با کندی صورت می گیرد و آن هم قرار است رفع شود.

شریعتی ادامه داد: نهادهای امدادرسان مثل هلال احمر و اورژانس آمادگی لازم را برای خدمات رسانی به زائران حسینی دارند. همچنین دستگاه های اجرایی دیگر هم به تبع همکاری های مورد نیاز را خواهند داشت.

وی بیان کرد: هنوز صادرات در مرزهای شلمچه و چذابه در جریان است اگر چه روند کند شده ولی سعی می کنیم تا روند در هر دو مرز یا حتی فقط شلمچه ادامه داشته باشد. 

استاندار خوزستان یادآور شد: اگر طرف عراقی همکاری لازم را داشته باشد امسال با توجه به شعار سال هم تأکید داریم تا به هیچ وجه مرزهای استان برای صادرات، مسدود نشوند.

شریعتی عنوان کرد: امسال قول داده بودند که انجام صادرات از مرز شلمچه متوقف نشود؛ هرچند ما امیدوار به انجام صادرات از هر دو مرز هستیم.

کد مطلب 4124460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها