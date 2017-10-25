آغاز به کار سامانه پیامکی برای ارتباط مستقیم مردم با محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران (سامات) کیومرث کلانتری در این خصوص گفت: یکی از برنامه ها و اهداف ما در مدیریت محیط زیست استان تهران مشارکت مستقیم مردم و استفاده از نظر آن ها در حفظ محیط زیست به منظور بهره برداری از شرایط زیستی مطلوب تر است.

وی با بیان اینکه امروزه در بیشتر کشورها بخصوص کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه، مشارکت دادن مردم در سرنوشت خود در حوزه های مختلف، مورد توجه مسئولین و مدیران شهری قرار دارد، گفت: در این کشورها سازمان های موفق و رو به جلو، سازمان هایی هستند که مدل و برنامه های خود را بر اساس نیازها و بازخوردهای اجتماعی تعیین کنند.

کلانتری ادامه داد: بر این اساس مردم به عنوان جامعه هدف تعیین و مشارکت مردمی الگوی کار قرار می گیرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه حل مشکلات و مسائل مختلف در حوزه محیط زیست استان تهران نیازمند تعامل دوسویه مردم و مسئولین است، تصریح کرد: ما باید اطلاعات بروز و مستمر از وضعیت محیط زیست را در اختیار مردم قرار دهیم و باید برای گوش دادن به گزارش ها و مطالبات مردمی آماده باشیم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به اینکه برای این منظور بهره برداری از یک سامانه پیامکی ارتباط مستقیم در دستورکار این اداره کل قرار گرفت، افزود: با اغاز بکار سامانه ۵۰۰۰۴۰۴۴ مردم استان تهران می توانند از امروز مشکلات و مسائل محیط زیستی که با آن روبرو بوده و بر اساس قانون، رسیدگی و نظارت بر حل آن جزو وظایف سازمانی دستگاه محیط زیست است را بطور پیامکی گزارش کنند.

کلانتری همچنین گفت: مردم می توانند از این طریق گزارش هر گونه تخریب، آلودگی محیط زیست، نگهداری ویا خرید و فروش غیر مجاز حیات وحش و موارد مشابه را سریعا با ذکر محل وقوع و یا هرگونه اطلاعات بیشتر به طور خلاصه به این سامانه پیامک کنند.

وی با بیان اینکه شخصا بر گزارش‌های دریافتی نظارت دارم ادامه داد : گزارش‌های دریافتی از مردم سریعا بررسی و به مبادی مربوطه جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه هرماه یکبار گزارشی از تعداد پیامک های دریافتی و اقدامات محیط زیست در ارتباط با این پیامک ها از طریق سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران به نشانی www.tehran-doe.ir اعلام خواهد شد، از شهروندان درخواست کرد از طریق این سامانه تنها به اعلام معضلات و جرایم زیست محیطی بپردازند.

کلانتری در پایان گفت: از انجایی که بر اساس قانون، دستگاه های مختلفی در حوزه محیط زیست مسئولیت اجرایی دارند، وظیفه همه دستگاه ها توجه به موضوعات مربوط به محیط زیست و سلامت مردم است و همه باید به مطالبات مردم احترام بگذاریم.