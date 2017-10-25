به دنبال کاهش شکاف بین روسیه و آلمان هستم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بیلد آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» رئیس جمهور آلمان برای دیدار با مقامات روس عازم مسکو شد.

وی پیش از عزیمت به روسیه در گفتگو با روزنامه کامرسانت کاستن از میزان اختلافات و شکاف بوجود آمده میان مسکو و برلین را از جمله اهداف خود در این سفر عنوان کرد.

اشتاین مایر تاکید کرد قصد دارد در این سفر عوامل منفی در ایجاد رویارویی بین روسیه و غرب، کاهش اعتماد و اتهام زنی های متقابل را شناسایی کند.

وی در عین حال اذعان کرد که یک سفر کوتاه نمی تواند آنچنان که انتظار می رود دیوار بلند بی اعتمادی و تنش های موجود را از بین ببرد.

بر این اساس گفتگو در مورد آخرین تحولات منطقه، بحران اوکراین و حضور نظامی روسیه در مرزهای شرقی اروپا از جمله موضوعات مورد گفتگوی اشتاین مایر در این سفر خواهد بود.