به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا بازدار صبح چهارشنبه در جشنواره گل‌های داوودی در خرم آباد در سخنانی با شاره به فعالیت مجتمع باغ گیاه شناسی خرم آباد در مساحت ۱۲ هکتار اظهار داشت: رویشگاه زاگرس یکی از پنج رویشگاه با عظمت کشور محسوب می شود و بیش از دو هزار گونه گیاهی در آن وجود دارد.

وی با بیان اینکه رویشگاه زاگرس بانک ژن گیاهی مرغوب و با کیفیتی است عنوان کرد: این امر در توسعه منطقه، فعالیت های اقتصادی، باغبانی، گردشگری و ... تاثیر گذار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه ۴۰ درصد منابع آبی کشور از طریق رویشگاه ازگرس تامین می شود ادامه داد: متاسفانه در سنوات گذشته این رویشگاه به دلایل مختلفی از جمله تغییرات اقلیمی، خشکسالی، بهره برداری های بی رویه، سیاست های متناقض و ... مورد تهدید قرار گرفته است.

بازدار در ادامه سخنان خود با اشاره به وجود ۴۹ هزار هکتار باغ در لرستان گفت: همچنین با اقدامات صورت گرفته سطح زیر کشت گیاهان دارویی لرستان به هزار و ۷۰۰ هکتار رسیده است.

وی با اشاره به مشکل کوچک بودن قطعات اراضی کشاورزی لرستان گفت: در حال حاضر ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی لرستان زیر پنج هکتار هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به توسعه فعالیت های گلخانه ای در لرستان بیان داشت: در حال حاضر ۱۳۰ هکتار مجتمع گلخانه در لرستان در حال ساخت بوده و این در حالیست که این میزان تا قبل از دولت تدبیر و امید تنها هفت هکتار بوده است.