کارگروه رفع موانع تولید مازندران ۱۶۵ مصوبه داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خیریان پور پیش ازظهر چهارشنبه در کارگروه ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید استان اظهار داشت: برای توسعه تولید و اشتغال، همه مدیران کل مرتبط و فرمانداران مکلف هستند نسبت به شناسایی مشکلات واحدهای تولیدی اقدام و با نگاه گره گشایی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید نسبت به مرتفع نمودن این مشکلات اقدام کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری مازندران گفت : از ابتدای امسال تا پایان مهرماه تعداد ۲۵ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار کردیم که در این جلسات ۱۶۵ مصوبه داشتیم که ۱۹ درصد در خصوص سرمایه در گردش ، یک درصد برای سرمایه ثابت ، ۱۹ درصد در خصوص درخواست استمهال ، ۴ درصد مشکلات مرتبط با تأمین اجتماعی ، ۱۰ درصد مشکلات مرتبط با امور مالیاتی و مابقی نیز سایر موارد بوده که ۱۲ مصوبه کامل اجرا و ۱۵۳ مصوبه نیز در دست اقدام است.

خیریانپور ضمن تأکید به مدیران بانکهای عامل بر تسریع در پرداخت وامهای بسته رونق تولید گفت: تا کنون ۹۲ فقره به مبلغ حدود ۶۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.

وی افزود: تاکنون تعداد دو هزار و ۹۸۵ نفر تقاضای دریافت تسهیلات دادند که تعداد هزار و ۴۰ فقره در کمیته بررسی مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته و به بانکهای عامل ارسال و تعداد ۵۳۸ فقره در بانکهای عامل منتهی به عقد قرارداد شده که در آینده نزدیک پس از تکمیل مدارک به مرحله پرداخت خواهد رسید و ضرورت دارد که فرمانداران به صورت جدی پیگیری کنند.