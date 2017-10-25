اقدامات پیشگیرانه آنفلوانزای حاد پرندگان در استان البرز انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرو در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران استان که پیش از ظهر چهارشنبه در سالن شهدای دولت برگزار شد، با اعلام اینکه استان مهیای مدیریت بارش های فصلی است، اظهار کرد: بارندگی های پاییزی و زمستانی البرز فراتر از شاخص های هواشناسی خواهد بود.

وی در ادامه افزود: هماهنگی لازم با دستگاه ها برای آماده باش مدیریت فصل زمستان و بارش های جوی صورت گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز تصریح کرد: اقدامات پیشگیرانه آنفلوانزای حاد پرندگان نیز با هدف تامین سلامت مردم اجرایی و هماهنگی های لازم با سازمان دامپزشکی در دستور کار قرار گرفته است.خ

مهرور افزود: زمستان سال گذشته ۸۰ بهمن در محور کرج - چالوس اتفاق افتاد که این امر ضرورت توجه ویژه به این محور مواصلاتی پر تردد را می طلبد.

وی ادامه داد: بررسی دستورالعمل اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم برای فصل های پاییز و زمستان، اقدامات پیشگیرانه از آنفلوانزای حاد پرندگان، گزارش اداره کل هواشناسی و هلال احمر و شهرداری در خصوص پیش وضعیت جوی در فصول پایانی سال از جمله محورهای طرح شده در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان بشمار می رود.

مهرور با بیان اینکه طبق اعلام مدیرکل هواشناسی البرز، بارش های فصلی پاییز در البرز شاخص های عادی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: این بارش ها آبان ماه کمتر و تا اوایل آذر احتمال بارش ها بیشتر می شود.

مدیرکل مدیریت بحران‌استانداری البرز افزود: البرز در زمستان امسال با چهار دهم درصد بارش های جوی از شاخص های معمولی فراتر می رود، بهار ۹۷ به واسطه بارندگی نرمال و بهار و زمستان زود رس نخواهیم داشت.