۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۴۳

ولایتی در دیدار قائم مقام وزیر خارجه سوریه:

آمریکایی ها در سوریه و عراق شکست خورده اند

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: آمریکایی ها در عراق و سوریه قطعا شکست خورده اند و این شکست ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز چهارشنبه در دیدار «فیصل مقداد» قائم مقام وزیر امور خارجه سوریه اظهار کرد: پیروزی های اخیر دولت قانونی عراق در جهت اراده حاکمیت دولت ملی بر کل سرزمین عراق را به دولت و ملت عراق و همه متحدین عراق تبریک می گوییم.  

وی افزود: همچنین پیروزی های اخیر دولت و ملت سوریه را در دیرالزور و مناطق شرقی سوریه و اعاده برخی مناطق نفت خیز سوریه را به شما تبریک می گوییم.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: آمریکایی ها در عراق و سوریه شکست قطعا خورده اند و این شکست ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه صهیونیست ها از طراحی های خود در منطقه نا امید شدند، گفت: همواره شجاعت و جسارت و تدبیر بشار اسد مورد تقدیر همه ملت های مسلمان و انقلابی است.

محمد مهدی ملکی

