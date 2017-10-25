طولانی شدن اتمام پروژه های شهری تحمیل هزینه به شهروندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدعلی افشانی در مراسم اعطای احکام انتصاب شهرداران ارومیه، آمل و نیشابور در جمع شهرداران و روسای شوراهای این شهرها و معاونان عمرانی استانداریهای مربوطه در وزارت کشور گفت: پروژه های شهری باید اولویت اصلی شهرها باشد.

وی تصریح کرد: یکی از شاخص های قضاوت مردم در خصوص مجموعه حاکمیت یک کشور و دولتها، عملکرد شهرداریهاست و مردم انتظاردارند شهردار انتخاب شده توسط شورای شهر در حوزه وظایف خود نیازهای آنها را رفع کنند.

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات شهرداری شهرهای بزرگ بدهی هایی است که بدون توجه به منابع مالی موجود ایجاد شده،‌ افزود: ضررویست شورا و شهرداری وضعیت بدهی و درآمدهای خود را بطور دقیق مشخص کنندو با توجه به اولویتهای شهر و انتظارات مردم، پروژه های شهری را متناسب با درآمد تحقق یافته اولویت بندی و تعریف نموده و بر نحوه هزینه کرد منابع مالی نظارت و کنترل دقیق داشته باشند تا پروژه ها با مصرف بهینه منابع در مهلت مقرر انجام شود.

افشانی همچنین با بیان اینکه حقوق نسل های آینده شهر را نباید فدای برخی نیازهای امروز کردبر رعایت طرح های جامع و تفصیلی به منظور جلوگیری از بروز برخی تخلفات تاکید کردو ‌گفت: طرح های جامع و تفصیلی باید مبنای عمل شهرداری ها باشد.

افشانی همچنین از شهرداران و روساهای شورای خواست برای اداره برخی امور شهر و اجرای پروژه ها از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده کنندو گفت:‌ فعال کردن بخش خصوصی فقط برج سازی نیست که با زیرپا گذاشتن طرح جامع و تفصیلی شهرها را نابود کنند.

وی در ادامه بر احاطه شهرداران و اعضای شوراها بر قوانین حوزه شهرداری ها تاکید کردو گفت: با اتکا به ظرفیت های قانونی نظیر بودجه های سنواتی و قانون برنامه ششم توسعه می توان برای اجرای پروژه های شهری درآمد ایجاد کردکه به دلیل عدم احاطه کافی بر قوانین تاکنون به این بخش کم توجهی شده است.

افشانی همچنین ظرفیتهای نهفته در حوزه گردشگری را از عوامل موثر در ایجاد شغل و تولید درآمد برای شهرداری ها برشمرد و گفت: سرمایه گذاری در زمینه توسعه زیرساختهای گردشگری شهری و ایجاد امکانات اقامتی،‌ رفاهی و تفریحی از جمله اقدامات موفق برخی شهرداری ها در خصوص ایجاد منابع درآمدی پایدار بوده است.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش، شوراهای اسلامی شهر و روستا را از مهمترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در حوزه اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: چنانچه شورا و شهرداری بتوانند با عملکرد مناسب خود اعتماد شهروندان را جلب کنند، زمینه مشارکت مردمی در برنامه ها و استفاده از منابع مردمی و بخش خصوصی برای اداره شهر و اجرای پروژه های شهری فراهم خواهد شد.

افشانی با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهر و روستا در عمر کم خود عملکرد مثبتی داشته اند، بر ایجاد امید از سوی شورا و شهرداری با هدف جذب مشارکت های مردمی تاکید کردو در عین حال گفت: پاسخگویی به رای مردم، تمجید کلامی مردم نیست بلکه ترجیح دادن منافع شهروندان بر منافع فردی و گروهی است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات شهرداری ها به دلیل وجود نیروی انسانی مازاد در شهرداری ها، گفت: شهرداران مسوول استخدام نیرو در شهرداری نیستند و باید از به کارگیری نیرو خارج از ضوابط قانونی در شهرداری ها پرهیز کند.

معاون وزیر افزود: نیروهای غیرمتخصص شهرداری ها که از روی دلسوزی و اغماض استخدام شده اند، جای افراد متخصصی که می توانند پروژه های مفید، درآمدزا و اشتغال زا تعریف و اجرا کنندرا گرفته اند.

وی همچنین بر رعایت قانون، رعایت حقوق مردم و تعامل با همه ذینفعان شورا وشهرداری تاکید کردو گفت: تعامل مستمر روسای شوراها، شهرداران و معاونان عمرانی استانداری ها قطعا زمینه ساز پیشبرد امور در عرصه مدیریت شهری خواهد بود.