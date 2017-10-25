۵۷ موکب اصفهان در راهپیمایی اربعین مجوز فعالیت دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی نوریان صبح چهارشنبه در نشست خبری گزارش عملکرد ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان ویژه اربعین با اشاره به اینکه مراسم اربعین و رسمیت پیدا کردن راهپیمایی از سال ۹۲ شروع شد، اظهار داشت: در سال ۹۳ دولت به این امر ورود کرد و در نهایت در سال ۹۴ عملکرد سازمان یافته‌تری پیدا کرد و در نهایت در سال ۹۵ تقریبا دولت فعالیت رسمی خود را در این زمینه آغاز کرد.

وی با بیان اینکه وزارت کشور مسئول اجرای راهپیمایی اربعین انتخاب شد، اضافه کرد: از تیر ماه هر سال برای تشکیل ستاد اربعین به استانداری‌ها ابلاغ می‌شود و برای این امر در استان اصفهان ۱۳ کمیته تشکیل می‌شود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان با بیان اینکه ۹۵ درصد از فعالیت راهپیمایی اربعین توسط ستاد عتبات عالیات انجام می‌شود، اضافه کرد: برای این امر فراخوانی را برای تشکیل موکب اعلام کردیم و این افراد در گام نخست ۱۵ فرآیند اجرایی را انجام دادند تا مورد تایید قرار گیرند.

موکب‌ها برای نخستین بار شناسنامه دار شدند

وی با بیان اینکه امسال هر موکب باید یک مدیر اجرایی، سه نفر هیات امنا و یک نفر روحانی داشته باشد، افزود: کمیته مرکزی تهران برای موکب‌ها پروانه صادر می‌کند و این پروانه به عنوان مجوز فعالیت موکب تلقی می‌شود و از این رو در سال جاری موکب‌ها شناسنامه دار شدند.

نوریان گفت: در ارزیابی پایان مراسم راهپیمایی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و صلاحیت‌های موکب‌ها بررسی می‌شود و این امر برای صدور مجوز برای سال آینده تاثیرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه ظرفیت اسکان در کربلا از ۲۰۰ نفر به بالا برای هر موکب در نظر گرفته شده است، ابراز داشت: در استان اصفهان ۶۵ موکب ثبت‌نام کرده و ۵۷ موکب ضمانت اجرایی گرفتند که از این تعداد پنج موکب در چزابه، دو موکب در شلمچه و یکی در مهران مستقر خواهد بود.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان با بیان اینکه ظرفیتی که وزارت کشور به عنوان سهم استان اصفهان اعلام کرده است، اسکان و پذیرایی روزانه ۴۰ هزار نفر است، گفت: این در حالی است که با توجه به استقبال خوب مردم اصفهان برای راه‌اندازی موکب ۲۰ هزار اسکان و ۶۰ هزار نفر را پذیرایی می کنیم.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۵۰۰ ویزای رایگان به مسئولان موکبان داده‌ایم، افزود: برای دو هزار و ۵۰۰ نفر نیز ویزای پولی صادر شده است.

انتقال ۴۶۵ کامیون انتقال غذا و تجهیزات و ۱۰ خودروی امدادی به عراق

نوریان با بیان اینکه ۴۶۵ دستگاه کامیون سه هزار و ۵۰۰ تن بار را که ۱۵۰۰ تن مواد اغذایی و مابقی خدمات دیگر است به کربلا منتقل می‌کنند، گفت: همچنین ۱۰ خودروی خدماتی هم برای این راهپیمایی اعزام شده است.

وی با اشاره به اینکه موکب‌های استان اصفهان از ۱۰ آبان ماه برای پذیرایی از زائران آغاز بکار می‌کنند، افزود: ۵۰ موکب در عراق از استان اصفهان مستقر خواهد شد.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان اصفهان با بیان اینکه موکب شهدای مدافع حرم استان اصفهان در عراق با همکاری ۱۵ موکب شهرستانی به عنوان موکب اصفهان در کربلا برپا شده است، افزود: در این موکب هشت هزار نفر اسکان داریم و ۲۰ هزار نفر نیز پذیرایی خواهند شد.

وی افزود: ۳۵ موکب از نجف تا کربلا و مابقی در شهر کربلا مستقر خواهند شد.

نوریان با تاکید بر اینکه همه هزینه‌های ستاد بازسازی عتبات عالیات از محل کمک‌های مردمی تامین می‌شود، تصریح کرد: تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان برای این امر هزینه شده است که همه از محل نذورات مردم بوده است.