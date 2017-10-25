۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۵۳

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی:

تعداد گروندگان به اسلام در آمریکا از زمان ترامپ افزایش یافته است

مشهد_ عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: ترامپ علیه اسلام بازی در می آورد ولی از زمانی که او روی کار آمده، تعداد گروندگان به اسلام در آمریکا بیشتر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله بادامچیان ظهر چهارشنبه در اجلاس سراسری بسیج اصناف کشور که در هتل نخل مشهد برگزار شد اظهار کرد: اگر می خواهیم بازار اسلامی داشته باشیم نباید منتظر اقدام دیگری باشیم اما در کشور ما مردم انتظار دارند دولت کاری کند و دولت می خواهد مردم حرکت کنند.

وی در تعریف بازار انقلابی اسلامی افزود: بازار یک مجمع امور اقتصادی و منحصر به مکان های سرپوشیده نیست. بازار اسلامی با تکیه بر اسلام شکل گرفته و ماهیت اسلامی دارد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: ترامپ علیه اسلام بازی در می آورد ولی از زمانی که او روی کار آمده، تعداد گروندگان به اسلام در آمریکا بیشتر شده است و این نشان از کارکرد عمیق این دین است و اگر در آینده کسی از بازار اسلامی از ما سوال کرد باید بتوانیم براین اساس به او پاسخ دهیم.

وی با اشاره به اینکه بازار اسلامی بازار شکوفایی اقتصادی، عدالت و قسط، نفس مطمئنه و امنیت است گفت: بازار اسلامی با غیر اسلامی مغایرت دارد. در اقتصاد غرب همه چیز بر محور پول و سرمایه است و در معنای کلی دنیای سرمایه داری پول معنا می شود.

بادامچیان ادامه داد: غرب سعی دارد اسلام را کشوری فقیر نشان دهد. اما نمی داند اسلام کشور فقیر نمی خواهد بلکه می خواهد آن قدر ثروتش زیاد باشد که دادرس باشد و اسلام برپایه فقر نیست و وظیفه ما است که نظام اسلامی را همراه با عدل ترسیم و براساس آن اقدام کنیم.

وی با تاکید به اینکه باید نظام اقتصاد اسلامی در کشور شکل گیرد گفت: در فضای اسلامی و بازار انقلابی ترس از کمبود پول نداشته باشیم و دولت تلاش کند که این بازار روپا باشد و بازارهای اسلامی و انقلابی ما ادامه یابد.

