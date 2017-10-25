دفتر انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی شعبه شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گشایش دفتر انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی شعبه شیراز با حضور جمعی از استادان دانشگاه در بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز صبح چهارشنبه برگزار شد.

این مراسم با حضور دکتر گشتاسبی راد سرپرست دانشگاه شیراز، دکتر میرباقری فرد رییس انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی و دبیر قطبهای علوم انسانی و هنر وزارت علوم، دکتر کهدویی عضو هیئت مدیرهی انجمن و دکتر حسنلی پژوهشگر، استاد دانشگاه و چهره آشنای عرصه حافظپژوهی و از اعضای هیئت مدیرهی انجمن گشایش یافت.

در این نشست دکتر گشتاسبی راد سرپرست دانشگاه شیراز ضمن ابراز خشنودی از حضور رسمی انجمن ترویج در دانشگاه شیراز و منطقه جنوب کشور، از هر گونه حرکت در جهت گسترش زبان فارسی و ارتقاء جایگاه آن حمایت کرد.

دکتر میرباقری فرد نیز در خصوص فعالیتهای انجمن و لزوم حفظ و پاسداشت زبان فارسی به عنوان یک وظیفه ملی سخن گفت.

همچنین دکتر حسنلی ابراز امیدواری کرد با فعالیتِ این دفتر، تعامل بیش از پیش همه دوستداران و پژوهشگران ادبیات پربار و سترگ فارسی را شاهد باشیم.

از موضوعات دیگر این نشست، تبادل نظر و گفتگو درباره چند و چون برگزاری سیزدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج در مهرماه ۹۷ به میزبانی دانشگاه شیراز بود. این سلسله همایشها که یکی از بزرگترین رخدادهای علمی در حوزه زبان و ادبیات فارسی به شمار میرود، هر سال به میزبانی یکی از دانشگاه های کشور با دعوت از استادان و پژوهشگران داخلی و خارجی برگزار می شود.

گفتنی است انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی (انجمنِ ترویجِ کنونی) در سال ۱۳۵۰ بهوسیلهی بیست تن از استادان زبان و ادبیات فارسی کشورتأسیس گردید.برخی از اهداف این انجمن عبارت است از: ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی بین استادان زبان و ادبیات فارسی، تشکیل مجالس سخنرانی و بحثهای علمی و آموزشی فصلی یا سالانه یا فوق‌العاده، کوشش در افزودن دانش و اطلاعات مدرسان زبان و ادبیات فارسی و آشنا ساختن آنان با تازه‌ترین روشهای آموزشی، ارتباط با استادان فارسی خارج از کشور و نیز بزرگداشت دانشمندان و محققان مشهور جهان که به زبان و ادبیات فارسی خدمت کرده‌اند.