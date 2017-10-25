سونامی بازنشستگی در سازمان استثنایی/ بحران کمبود نیرو

به گزارش خبرنگار مهر، محسن غفوریان در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت تغییر نگرش نسبت به پذیرش دانش آموز با نیازهای ویژه در مدارس عادی اظهار کرد: مناسب‌سازی فضای آموزشی، ایجاد تسهیلات آموزشی و پرورشی، آموزش مسئولان، معلم و مدیران مدارس عادی، تغییر نگرش دانش آموزان و والدین از استلزمات ما است.

وی افزود: طبق قانون برای این دانش آموزان مربی رابط باید ارائه بدهیم تا کلاس های جبرانی برگزار کنند.متاسفانه با کمبود نیرو مواجهه هستیم‌. دستگاه‌های متولی باید همکاری کنند تا سهمیه استخدام دهند.

سونامی بازنشستگی در سازمان استثنایی

غفوریان ادامه داد: تعداد ۲۳ هزار پرسنل داریم که سالیانه حدود ۸۰۰ نفر بازنشسته می شوند. تعداد تزریقی خیلی کم است. از سال آینده با سونامی بازنشستگی مواجه هستیم. ضرورت دارد، سازمان استخدامی، به اندازه بازنشستگی سهمیه استخدام بدهند تا با مشکلات کمی‌ مواجه شویم.

حضور ۵۵ هزار دانش آموز استثنایی در مدارس عادی

معاون آموزشی و توانبخشی سازمان استثنایی وزارت آموزش و پرورش گفت: تعداد ۵۵ هزار و ۸۲۰ نفر از دانش آموزان در طرح فراگیر هستند و در مدارس عادی تحصیل می کنند. حدود ۸۰۰ مدرسه استثنایی پشتیبان پیش بینی کرده ایم تا نوع خدمات را کیفی کنیم.

وی ادامه داد: به ازای هر دانش آموز که در مدارس عادی تحصیل می کنند، ۲ تا ۸ ساعت بر اساس شدت معلولیت معلم رابط پیش بینی کنیم. خدمات پشتیبانی ما سر جای خود وجود دارد.

وی ادامه داد: با بسته های آموزشی که ظرف یکساله گذشته تهیه کرده ایم به معلمان و دانش آموزان ارائه شده است. مقاومت در بین دانش آموزان در پذیرش دانش آموزان با نیازهای ویژه در کلاس درس کم است. حضور دانش آموزان با نیاز های ویژه در مدارس عادی مزیت هایی دارد و اینگونه دانش آموزان عادی با تفاوت فردی آشنا می شوند و به دلیل سهمی که در برنامه ریزی آینده دارند می توانند برای دانش آموزان معلول نیز در آینده برنامه ریزی کنند.

وی ادامه داد: اصلاح، انطباق و ارتقای فعالیت های آموزشی و پرورشی در مسیر کسب مهارت های لازم برای زندگی مطلوب از سیاست های ما است. نگاه ما آموزش فنی و مهارتی است. دوره های متوسطه پیش حرفه ای و حرفه ای برای دانش آموزان‌داریم و به دنبال به روز رسانی اطلاعات هستیم.

غفوریان بیان کرد: اصلاح و روان سازی فرایند ها و بهبود مستمر با جذب مشارکت های ذینفعان، شناسایی، بهره گیری و هدایت مشارکت نهادهای اجتماعی اعم از خانواده، نهادهای دولتی برای بهبود دستیابی کودکان با نیاز های ویژه به توانمندی و مهارت زندگی است، ارتقای سطح رضایت مندی، نوآموزان، والدین و معلمان از نهادهای ذینفع از دیگر سیاست های ما است.

وی بیان کرد: هفت گروه با نیازهای ویژه تحت پوشش ما است. دانش آموزان با مشکل شنوایی، بینایی، کم توان ذهنی، چند معلولیتی، اختلال هیجانی، دارای مشکل ویژه، جسمی و حرکتی هستند.

دانش آموزان با نیازهای ویژه را در مدارس عادی رها نمی کنیم

غفوریان افزود: همه دانش آموزان ویژه را به مدارس عادی اعزام نمی کنیم. آسیب شنوایی، بینایی، معلول جسمی و حرکتی به مدرسه عادی می روند. در تلاشیم‌ تا دانش آموزان از پایین‌ترین سن به مدارس عادی اعزام شوند. دانش آموزان در این مدارس رها نمی شوند و معلم رابط داریم تا گیرهای ارتباطی را رفع کنند.

وی یادآور شد: برای این ۵۲ هزار نفر مقاومت از سوی مدارس وجود ندارد. باید به معلمان دوره های آموزشی برگزار کنیم سال گذشته ۳۲ نشست تخصصی برگزار کردیم. برای معلمین مدارس عادی سه بسته آموزشی تهیه کرده ایم که در اختیار آنان قرار می گیرد.

وی بیان کرد: تغییر نگرش با آموزش و تجربه به دست می آیند. امسال اردوهای یکروزه به صورت آزمایشی برای مدارس طرح تلفیقی پیش بینی می کنیم تا تغییر نگرش میان دانش آموزان ایجاد شود.

وی یادآور شد: مناسب‌سازی محتوای کتاب درسی برای دانش آموزان با نیاز های ویژه است تا شرایط تسهیل یابد.

وی درباره ی مناسب‌سازی فضای آموزشی گفت: سه سال پیش یک کار پژوهشی را با دانشگاه شهید بهشتی داشته ایم که دستوالعمل شد و توسط سازمان نوسازی تصویب و ابلا غ شود تا در مدارس عادی مناسب‌سازی برای دانش آموزان نیاز های ویژه فراهم شود.

گسترش مدارس بدون مانع

غفوریان ادامه داد: طرح و گسترش مدارس بدون مانع را در دستور کار داریم. به جد دنبال مناسب‌سازی هستیم. حق افراد دسترسی راحت است.

وی ادامه داد: سیاست ما فراگیرسازی است و مایل به گسترش مدارس شبانه روزی نیستیم که اجتناب ناپذیر است؛ اما اجتناب ناپذیر است و در نقاط محروم باید توسعه دهیم.

معاون آموزشی و توانبخشی سازمان استثنایی کشور گفت: یک هزار و ۶۳۰ دانش آموز هم دختر و هم پسر در ۲۵ مرکز شبانه روزی تحت پوشش داریم.

وی ادامه داد: سال گذشته اعتبار سازمان استثنایی حدود ۲۲ میلیارد تومان بوده است که در سال ۹۶ به بیش از ۹۰ میلیارد تومان ارتقا دادیم.

وی با بیان اینکه خدمات حمایتی به دانش آموزان ارائه می دهیم گفت: هزینه هر دانش آموز استثنایی ۵ برابر دانش آموز عادی است‌. در سال ۹۵ بالغ بر ۳ هزار و ۵۵۵ پرونده را در سازمان بررسی کردیم. خدمات دارویی، بستری در بیمارستان، خدمات وسایل توانبخشی، ارائه هزینه عینک، پرداخت داروی مستمر، کاشت حلزون، ارائه تبلت، از برخی‌خدمات حمایتی ما بوده است.

غفوریان گفت: بدون حمایت خیرین، دستگاه‌های مرتبط و مردم نمی تواند خدمات موثر را بدهد. درخواست داریم‌تا خیرین به ما در خرید وسایل مدرن ویژه دانش آموزان استثنایی یاری دهند. البته همکاری خیرین با ما بسیار خوب است.

وی ادامه داد: در برنامه ی شناسایی به هنگام کودکان با نیازهای ویژه، سنجش سلامت جسمانی آمادگی نو آموزان و کلاس اولی ها داریم‌ که هر سال بیش از ۳۰ هزار نفر دیر آموز شناسایی می شوند. کم کردن تراکم دانش آموزان تا سه دانش آموز، ارائه خدمات جبرانی برای آنان از برخی اقدامات ما است.

از هر ۶۵ نفر یک نفر دچار اوتیسم هستند

غفوریان گفت: از هر ۶۵ نفر یک نفر دچار اوتیسم می شوند که ۲ هزار دانش آموز اوتیسم داریم.‌ متاسفانه در این بخش کشور ما آهسته گام است و می‌طلبد تا دانشگاه‌ها در این بخش به ما کمک کنند.

وجود ۲ هزار دانش آموز اتباع بیگانه در مدارس استثنایی

وی ادامه داد: در کل کشور ۲ هزار نفر دانش‌آموز اتباع خارجه که اکثریت تبعه افغانستان هستند تحت پوشش‌داریم.

معاون آموزشی و توان‌بخشی سازمان استثنایی گفت: در ۱۴۱ مرکز آموزشی برای ۲ هزار دانش‌آموز دختر مهارت ارائه می‌دهیم. همچنین از یک‌ماه آینده، زبان اشاره را به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان ارائه خواهیم داد. همچنین آموزش خط بریل را به معلمان مدارس عادی خواهیم داد.

وی به برخی از مشکلات سازمان استثنایی اشاره کرد و گفت: ۳۰ درصد از دانش آموزان را به دلیل محدودیت اعتبار نمی‌توانیم تحت پوشش سرویس رایگان قرار دهیم. خدمات درمان گران است که باز نیاز به بودجه داریم. به‌شدت به نیروی گفتار درمانگر و کار درمانگر، نیروی خدماتی نیازمندیم. برای تغییر نگرش نیاز به همکاری رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی داریم. حاضریم در زمینهٔ پیشگیری از معلولیت‌ها با صداوسیما همکاری کنیم. بر مناسب‌سازی مدارس ویژه افراد با نیاز ویژه نیز تأکیدداریم.

وی یادآور شد: تعداد ۳۸۰ نفر از دانش آموزان ما در دانشگاه‌ها پذیرفته شده اند و نسبت به سال ۹۲ در بحث ورزش ۲۸۸ درصد رشد داشته ایم.