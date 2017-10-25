عده ای با تشکیل شرکت های کاغذی و صوری به غارت بیت المال مشغولند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد صبح امروز در جلسه شورای عالی بسیج حقوق دانان استان کرمان که با حضور رئیس سازمان بسیج حقوق دانان کشور در محل دادگستری برگزار شد، اظهار داشت: به رغم اینکه از ابتدا به نحو مستمر مفاسد نجومی در نظام پولی و بانکی کشور شکل گرفته است، باز اقدامات موثر پیشگیرانه و اصلاحی در فرآیندها و گردشهای مالی و پولی کشور اتفاق نمی افتد.

وی گفت: واقعیت این است که که بنا به دلائل مختلف مشکلات متعددی فرا روی اقتصاد کشور ماست و این مشکلات اقتصاد کشور را آسیب پذیر کرده اند از جمله این تهدیدات اقتصادی، مفاسدی است که در بخشی از پیکره آن جریان دارد.

موحد ادامه داد: بدون شک از جمله موانع سخت و جدی تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بحث مفاسد و انحرافاتی است که هر از چند گاهی رخ نموده و در جامعه ظهور و بروز می کنند.

وی با بیان اینکه مضرات فسادهای اقتصادی بر جامعه را به طور دقیق و موشکافانه رهبر معظم انقلاب در سخنرانی های متعدد بیان فرموده اند، گفت: نکته مهم این است که هنوز شاخه ها و ابعاد فساد در جامعه مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار نمی گیرد و موقعیت‌ها و فرآیندها و منافذ فسادانگیز و تدابیر لازم برای بستن این منافذ به طور جدی مورد مطالعه بازنگری قرار نمی‌گیرد.

وی گفت: سوال جدی این است که چرا افرادی با نفوذ در ساختارهای بانکی کشور و انجام مانورهای متقلبانه و اسنادسازی به راحتی قوانین و ضوابطی که اعلام می شود محکم و غیرقابل نفوذ هستند را دور زده و به میزان غیرقابل باور وجوه و منابع پولی کشور چه در بانکهای دولتی و چه بانکهای خصوصی را غارت می کنند.

رئیس شورای قضائی استان کرمان تصریح کرد: عده ای با تشکیل شرکت های فراوان کاغذی و داد و ستدهای صوری، ضوابط حاکم را دورزده و وجوه و اموال هنگفتی را غارت و به حساب شخصی خود واریز می کنند.

وی تصریح کرد: امروز همگان می دانند بزرگترین فساد اقتصادی برخورداری بی حد و حصر اشخاص ذی نفوذ از امتیازات و رانت‌ها بانکی است و آنچه اختلال جدی در نظام اقتصادی کشور ایجاد می کند همین است.

مفسدان اقتصادی با غبارآلود کردن فضا قصد خدشه وارد کردن به اقتدار دستگاه قضائی را دارند

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: عجیب این است که مفسدان کلان اقتصادی فقط خود را یک بدهکار بانکی معرفی می کنند و زمان حساب کشی در دستگاه های نظارتی- قضائی فریاد وا مظلوما سر می دهند و از مردم هم کمک می خواهند که به داد ما برسید.

وی ادامه داد: مفسدان اقتصادی همنوا و هماهنگ با دشمنان قسم خورده این ملت با تولید و نشر یک سری اکاذیب و ادعاهای بی مبنا سعی در تضعیف و ضربه زدن و نتیجتاً وادادگی دستگاه قضائی دارند چرا که اقتدار دستگاه قضائی کشور را مانع پیش روی خود می بینند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: مفسدان اقتصادی می خواهند با غبارآلود کردن فضا اقتدار دستگاه قضائی را بشکنند غافل از اینکه با این تحرکات و این قبیل رفتارها خللی در اراده پولادین، استقلال و اقتدار قضات با صلابت کشور وارد نخواهد شد بلکه به تعبیر مقام معظم رهبری در این جهاد همه جانبه استوارتر از گذشته قدم خواهند برداشت.