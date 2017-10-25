نفت برنده بازی شد/ محرومیت و جریمه برای بازیکن، سرمربی و تماشاگر

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اتفاقات هفته اخیر لیگ برتر هندبال بین تماشاچیان و بازیکنان دو تیم نفت و گچساران و فولاد و نیمه تمام ماندن این بازی کمیته انضباطی این فدراسیون تشکیل جلسه داد.

بر اساس رای صادر شده نتیجه بازی تیم های نفت و گاز گچساران و فولاد مبارکه سپاهان ۱۰ بر صفر به نفع تیم نفت و گاز گچساران اعلام گردید.

همچنین بازیکن خاطی تیم هندبال فولاد سپاهان از همراهی در ۳ بازی در رقابت های لیگ برتر محروم گردید و سر مربی این تیم نیز یک جلسه از همراهی تیم سپاهان محروم شدو همین طور باشگاه هندبال سپاهان به پرداخت جریمه نقدی ۵۰ میلیون ریالی ملزم گردید.

گفتنی است که هدایت تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان در لیگ برتر برعهده محسن طاهری مدیرعامل این باشگاه می باشد.

تیم هندبال نفت و گاز گچساران نیز با محرومیت یک بازی از حضور تماشاگر و پرداخت جریمه نقدی به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال مواجه شد.