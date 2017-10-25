به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی در رابطه با تامین مالی مسکن و بررسی ابزارهای نوین مالی، گفت: ابزارهای نوین مالی تامین مسکن در بافت‌های‌فرسوده در چندین دهه مورد غفلت قرار گرفت و همین مساله نیز سبب شد تا در تدوین برنامه‌ها این موضوع کمتر مورد توجه قرار بگیرد که البته قابل‌جبران و تدبیر است. تامین ابزارهای تامین مالی در بافت‌های ناکارآمد در دولت یازدهم و هم اکنون یکی از موضوعات مهم و در دستور کار وزارت راه و شهرسازی است که معاونت مسکن‌ و ساختمان، بر آن اهتمام دارد.

ایزدی ادامه داد: ضرورت دارد به منظور کاهش آسیب به شهرها به ویژه در بافت‌های ناکارآمد، توجه به این بافت‌ها در برنامه‌های توسعه‌شهری مورد توجه قرار گیرد و غفلت چند دهه‌ای در این رابطه جبران شود.

معاون وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد: چنانچه در سه مقیاس این موضوع (غفلت در مورد بافت‌های ناکارآمد در سیاستگذاری‌های مسکن) را مورد تحلیل قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که این غفلت در صورت ادامه چه خطاهایی را در آینده به دنبال داشت.

وی با تاکید بر این مطلب که تعادل‌بخشی بر توزیع جمعیت و فعالیت متناسب در مناطق مختلف ایران البته سیاستی است که وزارت راه و شهرسازی همواره بر آن اهتمام داشته است، گفت: اگر بخواهیم به عدالت و تعادل‌بخشی در جمعیت و توزیع امکانات شهری و همچنین تمامی امکاناتی که شهرها و شهروندان به آن نیاز دارند برسیم، بهتر است تامین مسکن را به ویژه برای اقشار کم درآمد و میانی جامعه که در متراژهای پایین‌تری نسبت به طبقات مرفه به سر می‌برند، برنامه‌ریزی کنیم که به نظر می رسد سیاست‌های اتخاذشده در دولت یازدهم و البته در دوره جدید بر این مهم استوار است.

هدررفت سرمایه‌های ملی در ساخت مسکن‌های فاقد متقاضی

این مقام‌مسئول با طرح این پرسش که آیا عرضه مسکن با تقاضای واقعی آن متناسب بوده است؟ به احداث مسکن مهر در سال‌های اخیر اشاره کرد و افزود: نگاه آسیب‌شناسانه بین عرضه و تقاضای غیرواقعی مسکن در سال‌های پیشین، در تولید انبوه مسکن مهر در مکان‌هایی از شهرها که پیرامون بودند و یا نقاط دور از شهرها نشان می‌دهد که سرمایه‌های بی‌شماری در ساخت مسکن‌های فاقد متقاضی به هدر رفت که این موضوع ناشی از عدم برنامه‌ریزی صحیح و ظرفیت‌سنجی در مقیاس کلان بود.

ایزدی ادامه داد: در حال حاضر، بارگذاری و برنامه‌ریزی برای تولید مسکن در کلانشهرها از جمله تهران که از سطح جمعیتی خود نیز پافراتر گذاشته است، نشان می‌دهد که باید در سطح آمایشی و برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای تجدیدنظر داشته باشیم. بر این اساس معتقدم توسعه مسکن در ادوار مختلف نتوانست ارتباط و پیوند خود را با طرح‌های مقیاس ملی برقرار کند.

معاون وزیر راه‌ و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که به دنبال نفی سیاست‌های گذشته نیست، گفت: باید این موضوع را در نظام شهرسازی به جد موردتوجه قرار دهیم که در برنامه‌ریزی‌های شهری برای شهرهای کنونی بین سیاست‌های منفصل، متصل و درونی که هرکدام معاونت مربوط به خود را نیز دارند باید کدامیک را بیشتر از بقیه موردتوجه قرار دهیم.

وی در توضیح سخنان خود افزود: در حال حاضر همزمان برای یک شهر، هم در حال ساختن شهرهای جدید پیرامون آن هستیم و هم در تلاش هستیم تا طرح‌های نوسازی و بهسازی در همان شهرها جان بگیرند. در عین حال می‌خواهیم در همان شهرها متناسب با جمعیت و ظرفیت شهرها و در چهارچوب قانون، زمین واگذار کنیم که باید تدابیری اتخاذ شود تا همه موارد در تعادلی متناسب شکل بگیرند. بر این اساس امید می‌رود در سال‌های پیش‌رو با اولویت تعادل بخشی بیشتر، شهرهایی با کیفیت‌تر داشته باشیم.

بافت‌های تاریخی، هدف نوسازی نیستند

ایزدی همچنین در توضیح به این مطلب که بهسازی و نوسازی اصلا به معنای تخریب مکان‌های‌تاریخی و ساختن برج به جای آنها نیست، گفت: بافت‌های تاریخی شهرها به هیچ عنوان ظرفیت ساخت مسکن را ندارد و اساسا وزارت راه و شهرسازی اجازه ورود به چنین مکان هایی را ندارد و در عین حال رویکرد وزارتخانه به هیچ عنوان ورود به بافت تاریخی شهرها نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی در ادامه یادآور شد: فراموش نکرده‌ایم که کشورهای بسیاری و از جمله ایران در سال‌های نه چندان دور با ساخت ساختمان‌های بلند و اسکان گروه‌های کم‌درآمد در انها به چه نتایجی دست یافتند؟ اگر ارزیابی کنیم می‌بینیم که برخی از ساختمان‌های بلند که هم اکنون گروه های کم درآمد در آن ساکن هستند نتیجه مطلوبی نداد. به همین دلیل نیز باید مسائل اجتماعی را در تولید مسکن به جد مورد توجه قرار دهیم.

ایزدی گفت: تدبیر حکم می‌کند که ما در کیفیت آنچه می‌سازیم و هم در ابعاد و اندازه و مقیاس آنچه که می‌سازیم برنامه و دستورالعمل داشته باشیم که امیدوارم این موضوعات با همراهی و تعامل هرچه بیشتر معاونت معماری و شهرسازی و معاونت مسکن و ساختمان بیشتر پیگیری شود.