انتقاد از سکوت مجامع بین المللی برابر فجایع میانمار

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی قبل از ظهر چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، طی سخنانی با اشاره به لزوم برخورد علما با ظلم و ستم ابراز داشت: علما در برابر ظلم و ستم وظیفه سنگینی دارند و خداوند از علما پیمان گرفته است که در برابر ظلم و ستم در جامعه ساکت ننشینند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مؤمنین بر یکدیگر حقوق زیادی دارند، ابراز کرد: باید این حقوق را شناخت و آنها را رعایت کرد اگر این حقوق رعایت می‌شد الان جامعه این‌گونه نبود.

این استاد برجسته حوزه با اشاره به سکوت مجامع بین المللی در برابر کشتار مسلمانان میانمار ابراز داشت: سکوت آنها در برابر این فجایع در حالی است که ایران را به خاطر اعدام قاچاقچیان مواد مخدر ناقض حقوق بشر معرفی می‌کنند.

وی تأکید کرد: این مجامع از اسم حقوق بشر به عنوان یک اهرم استفاده می‌کنند و این در حالی است که در برابر مسلمانان مظلوم میانمار بی‌تفاوت هستند.