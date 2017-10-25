۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۰۵

احتمال دیدار لاوروف و آبه در اجلاس اَپِک

معاون وزارت خارجه روسیه از احتمال دیدار رئیس جمهور این کشور با نخست وزیر ژاپن در حاشیه اجلاس اَپِک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ایگور مورگلوف» از معاونان وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که احتمال دیدار «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه با «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن، در حاشیه اجلاس اپک که ماه آینده برگزار می شود وجود دارد.

به گفته مورگلوف، وزارت خارجه روسیه در حال کار بر روی این موضوع است.

ژاپن و روسیه با وجود داشتن اختلاف، در سال های اخیر روابط مناسبی را با یکدیگر داشته و رهبران ۲ کشور دیدارهایی را با یکدیگر انجام داده اند.

اجلاس اپک در تاریخ دهم و یازدهم نوامبر در ویتنام برگزار می شود.

عبدالحمید بیاتی

