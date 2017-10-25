به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور قرائت شد.

بر این اساس مجمع نمایندگان استان مازندران در تذکری به وزیر کشاورزی خواستار جلوگیری از اخراج کارگران کارخانه چوب و کاغذ مازندران به دلیل اجرای طرح تنفس جنگل شدند.

کریمی قدوسی نماینده مشهد نیز در تذکری به رئیس جمهور خواستار حفظ مواضع اصولی در سیاست خارجی و تذکر به نهاوندیان در مورد اعلام نظر پیرامون مذاکره با غرب در مورد مسائل غرب آسیا شد.

اللهیار ملکشاهی بعلاوه ۲۰ نماینده در تذکری به رئیس جمهور ازعدم حل مشکل سپرده گذاران موسسه های مالی و اعتباری کاسپین، آرمان و توسعه وحدت انتقاد کردند.

محسن بیگلری، مهدی فرشادان، احسن علوی بعلاوه شش نماینده در تذکری به رئیس جمهور نسبت به انتقال آب از سد کردستان به استان‌های همجوار اعتراض کردند.

علاوه بر این قرجه طیار بعلاوه ۵۲ نماینده در تذکری به رئیس جمهور نسبت به عدم پرداخت خسارت خشکسالی استان خوزستان اعتراض کردند.

محمدجواد ابطحی نیز در تذکری به وزیر کشور خواستار جلوگیری از افزایش هزینه زائران اربعین شد.

اللهیار ملکشاهی، نادر قاضی پور و حسن سلیمانی بعلاوه ۳۷ نماینده در تذکری به رئیس جمهور از عدم تخصیص بودجه ردیف مربوط به توازن در قانون بودجه سال ۹۵ و ۹۶ انتقاد کردند.

حمید زرآبادی، پروانه مافی و الیاس حضرتی در تذکری به وزیر آموزش و پرورش خواستار اقدام عاجل در ثبت نام دانش آموزان افغانی و جلوگیری از برخوردهای نامناسب با این افراد در استانهای یزد، مشهد و کرمان شدند.

حشمت الله فلاحت پیشه در تذکری به وزیر امور خارجه خواستار پیگیری انگشت نگاری برخی سفارتخانه های اروپایی از اتباع ایرانی شد.

مجمع نمایندگان تهران نیز در تذکری به وزیر بهداشت خواستار احداث بیمارستان در شهرستان پردیس شدند.