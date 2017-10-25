بیستمین انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس آران و بیدگل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، کمال بلالی پیش از ظهر چهارشنبه، در آیین نمادین زنگ انتخابات شورای دانش آموزی در آموزشگاه نمونه دولتی برادران شهید جندقیان اظهار داشت: انتخابات شورای دانش آموزی مسیری برای اجرای کار گروهی و جمعی است.
وی افزود: دانش آموزان با انتخابات و شرکت در یک فعالیت گروهی یاد می گیرند که چگونه برای رسیدن به هدفی مشترک که همان تعالی و پیشرفت است با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند.
رئیس کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر آران و بیدگل با بیان اینکه دانشآموزان نقش مهمی در عرصههای مختلف اجتماع دارند، اظهار داشت: برای حضور دانشآموزان به عنوان آیندهسازان در عرصههای مختلف جامعه آمادهسازی آنها امری مهم است که شورای دانش آموزی فرصت سهیم شدن این آیندهسازان در عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی و آمادگی را ایجاد میکند.
وی با تاکید بر تمرین وظیفه شناسی دانشآموزان در انتخابات شورای دانشآموزی افزود: انتخابات شورای دانش آموزی تمرینی برای مشارکتهای اجتماعی دانشآموزان، یادگیری انتخاب درست و تمرینی برای وظیفه شناسی دانشآموزان است و باید از این فرصت بهره لازم برده شود.
گفتنی است، بیستمین انتخابات شورای دانش آموزی در آران در ۱۲۰ واحد آموزشی شهرستان و در بین ۱۶ هزار دانش آموز برگزار می شود.
در این انتخابات ۸۵۰ نفر به عنوان نمایندگان دانش آموزان، منتخب شورای دانش آموزی خواهند بود.
