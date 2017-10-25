به گزارش خبرنگار مهر، کیانفر وریج کاظمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برداشت گردو از شهریور ماه در سطح هزار و ١١٨ هکتار از باغات بارور استان البرز آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز افزود: پیش بینی می شود میزان دو هزار و ٩٥٠ تن محصول گردو از سطح باغات استان برداشت شود.

وی گفت: توصیه می شود به منظور احداث باغ های جدید از نهال های پیوندی با ارقام دیرگل چندلر، فرنور ، فرانکت، هارتلی، لارا و غیره به جهت زودبارده بودن، تراکم کشت بالاتر از نهال های بذری و سهولت در برداشت محصول به دلیل جثه کوچکتر استفاده شود.

کیانفر وریج کاظمی استفاده از روش های نوین آبیاری، مدیریت صحیح کف باغ و مکانیزه کردن باغات را از برنامه های آتی این مدیریت اعلام کرد.