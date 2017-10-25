شهدا نماد مقاومت و ایثار در راه انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین حاجیلری امروز در یادواره ۲۱۷ شهید آبدانان افزود: استقامت چهار دهه و مقاومت ملت ایران در مقابل دشمنان به ویژه آمریکای جنایت کار نشان داد ملت ایران هیچ گاه به دشمنان خود اعتماد نخواهند کرد.

وی افزود: دشمن به بهانه مبارزه با داعش به اصل اسلام حمله کرد اما در مقابل جبهه مقاومت شکست خورد.

حاجیلری در ادامه با اشاره به مقاومت چهار دهه مردم در مقابل دشمنانف گفت: حدود چهار دهه است که ملت ما با استکبار جهانی مقابله می کند و سال به سال ملت ما رشیدتر از گذشته است.

امام جمعه آبدانان گفت: شهید حججی ۲۵ساله، نشان داد ملت ایران بعد از گذشت چهار دهه، همیشه پشتیبان انقلاب هستند.

وی تصریح کرد: پیام این یادواره ها، عدم اعتماد به دشمن و حیله های آنان می باشد.

امام جمعه آبدانان با اشاره به مذاکران برجام و حیله های دشمن، گفت: مذاکرات هسته ای و برجام نشان داد ایران پایبند مذاکرات بود اما دشمن و آمریکا قابل اعتماد نیست.

وی گفت: تقدیم ۲۱۷ شهید در شهرستان آبدانان به آرمان های انقلاب به معنای واقعی کلمه، نشان داد که در کوچکترین شهرهای کشور هم مردم برای دفاع از کیان اسلامی، پایبند نظام هستند.

شهادت عالی ترین درجه برای رزمندگان اسلام است

سردار یحیی خادمی از فرماندهان دوران دفاع مقدس و فرمانده اسبق سپاه امیرالمومنین استان ایلام در یادواره 217 شهید شهرستان آبدانان با اشاره به اینکه در دوران دفاع مقدس در شهرستان آبدانان با وجود اینکه کمتر از 20 هزار نفر جمعیت داشته است، گفت: تقدیم 217 شهید به آرمان های انقلاب نشان می دهد که شهرستان آبدانان از مدافعین کیان اسلامی بوده اند.

سردار خادمی با اشاره به اینکه خانواده های شهدا، پیام آوران شهدا هستند، افزود: اثر پیام امام سجاد (ع) و حضرت زینب (س) بعد از عاشورا، شهادت رزمندگان در دوران دفاع مقدس است.

وی با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی، پیامد عاشورای حسینی است، افزود: ادامه دادن راه شهید، تنها با رعایت تقوا و پیروی از فرامین ولی فقیه است.

فرمانده اسبق سپاه امیرالمومنین استان ایلام خاطرنشان کرد: شهادت، عالی ترین درجه برای رزمندگانی است که برای دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی خون خود را نثار کرده اند.

اجرای نمایش دفاع مقدس، برپایی نمایشگاه و اجرای سرود از دیگر برنامه های این یادواره بود.