مفاهیم اقتصادی باید دگرگون شود/محدودیت در منابع تولید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن آقا نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در چهارمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی در ارائه مقاله «اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از زیرساخت های اقتصاد مقاومتی و تاثیر آن در تحولات علمی اقتصاد » گفت: اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از زیرساخت های اقتصاد مقاومتی محسوب می شود و در همین راستا باید مفاهیم و نظرات دانش بنیان در اقتصاد تاثیر خود را بگذارد.

وی در ادامه افزود: یکی از زیرساخت های اساسی اصول و سیاست های اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان است و عملیاتی کردن این سیاست ها در روابط عینی اقتصاد ایران برنامه ریزی و سرمایه گذاری همه جانبه را می طلبد.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه گفت: اقتصاد دانش بنیان یک ضرورت و این مهم در اقتصاد مقاومتی بسیار با اهمیت است و باید مباحث علمی تحت تاثیر آن قرار گیرند و همه در میدان عمل آن را بکار گیریم.

آقا نظری بیان کرد: به کارگیری دانش به عنوان یک متغیر مستقل در میدان عمل و کاربرد آن در میدان عمل مسیر رشد اقتصاد داخلی را ممکن می کند.

وی عنوان کرد: توسعه ظرفیت های فیزیکی و ظرفیت علوم و فن آوری هر دو به توسعه و استفاده از آنها تاکید دارد و اگر در این مسیر تاثرگذار شود در عوامل تولید، تغییر محسوس ایجاد می شود.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه اظهار کرد: علوم دانش بنیان به ویژه در اقتصاد می تواند نهادهای جدید را کشف و یا ایجاد کند و در نتیجه تولید را بهبود بخشد. همچنین فرایند تولید را افزایش می دهد و محصول تولیدی از دانش تاثیر می پذیرد و کالای مورد نظر به دست آید.

آقا نظری به توسعه کشورهای شرق آسیا اشاره کرد و گفت: مهمترین عامل رشد و توسعه کشورهای آسیای شرقی توانمندی در محصول است زیرا آنها توانسته اند دانش را درون اقتصاد به کارگیرند واز لحاظ اقتصادی رشد قابل توجهی کنند.

وی بیان کرد: مفاهیم اقتصادی باید دگرگون شود و باید بدانیم با منابع محدود چگونه تخصیص بهینه را به کار گیریم، ما در منابع تولید محدودیت داریم اما در دانش کمیابی و محدودیت نداریم و می توانیم از این طریق به توسعه و رشد اقتصادی کمک شایانی کنیم.

رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در رابطه با مفهوم رقابت گفت: رقابت پذیری یک کالا موجب می شود تولید مجدد آن محتاج هزینه باشد، اما کالای رقابت پذیر تنها یک هزینه دارد.

آقا نظری در خصوص راهبرد اقتصاد دانش بنیان در ایران اسلامی عنوان کرد: دانشگاه باید انسان دانشمند تربیت کند چون به عنوان کارسازترین سرمایه انسانی، باید کارآفرین تحویل جامعه دهد و موسساتی وجود داشته باشند تا دانش به محصول تبدیل شود و سازمان های اقتصادی از آن استفاده کنند.

وی اظهار کرد: به کارگیری دانش محدودیتی ندارد و می توانیم از دانش در تمامی زمینه های اقتصادی استفاده کنیم و رشد و توسعه اقتصادی را برای ایران اسلامی به ارمغان بیاوریم.