به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، باتوجه به تخصیص بودجه سال ۹۶ توسط صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم و به منظور اعطای تسهیلات بلندمدت با بازپرداخت بعد از فراغت از تحصیل به متقاضیان نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۹۷ ، بخشنامه اعلام سهمیه اعتبار تسهیلات شهریه دانشگاه آزاد اسلامی تعیین و ابلاغ شد.

در این بخشنامه به مواردی از جمله مراجعه واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه به لیست ثبت‌نام‌شدگان، ویرایش، اسکن فرم‌ها، تعهد محضری و ثبت اطلاعات متقاضیان جدید ازطریق سیستم اتوماسیون صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، ارسال گزارش منابع مازاد جذب‌ نشده به اداره کل امور مالی و تسهیلات اعتباری و صندوق رفاه دانشجویان حداکثر تا ۱۸ آبان ماه تاکید شده است.

تایید لیست متقاضیان و ارسال نامه پوششی به صورت الکترونیکی حداکثر تا ۲۳ آبان ماه انجام خواهد شد.