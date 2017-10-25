صدور اولین پروانه استاندارد شیشه دو جداره و قوطی فلزی در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد استان فارس، در ۷ ماهه گذشته سال جاری ۹۰ پروانه استاندارد برای محصولات تولیدی استان فارس توسط اداره کل استاندارد فارس صادر شده است.

رهنما مدیر کل استاندارد فارس گفت: عمده این کالاها در زمینه صنایع غذایی، مصالح ساختمانی و فلزی بوده است.

وی افزود: برای اولین بار یکی از واحدهای تولیدی شیشه دو جداره و یکی از واحدهای تولیدی قوطی فلزی ذخیره مواد غذایی موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شدند.

رهنما همچنین از توقیف ۱۰۰ متر تیرچه سقف در یک کارگاه غیر مجاز که بعنوان مصالح یک مجتمع آموزشی در شهر شیراز قرار بود مورد مصرف قرار گیرد خبرداد و افزود: بدلیل اینکه استفاده از تیرچه غیر استاندارد جان ساکنان مراکز مسکونی را به خطر می اندازد این محموله غیر استاندارد توقیف شد.