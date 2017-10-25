خانه های فرهنگی شمال تهران خود ارزیابی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام پاشایی، پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ای که با حضور نماینده اداره کل فرهنگی شهرداری تهران ، مدیران اجتماعی نواحی دهگانه و مسئولین خانه های سه گانه برگزار شد با بیان این خبر اظهار داشت: خانه های سه گانه جهاد و ایثار، قرآن و عترت، هنر و ادبیات در ۲۷ محله شمال تهران به ارائه فعالیت های فرهنگی، مذهبی و اجتماعی می پردازند که به دلیل تنوع در ارائه فعالیت ها ، عملکرد آنها هر ماه توسط مسئولین خانه ها در چک لیست هایی با ۲۱۰ آیتم مورد ارزیابی قرار می گیرند.

پاشایی با اشاره به موارد خود ارزیابی بیان داشت: نحوه تعاملات خانه ها با مجموعه شهروندان ، تشکل های مردمی، ادارات درون و برون سازمان ، برگزاری دوره های آموزشی با نیاز سنجی دوره ها و بازخورد آنها، ارزیابی خود مدیر مجموعه از نظر توانایی ، تحصیلات ، تجارب و... از جمله مواردی است که در چک لیست ها لحاظ شده است.

مدیر اداره فرهنگی شهرداری منطقه یک تهران در پایان گفت: خانه های هنر و ادبیات در حوزه کتاب و کتابخوانی ، برگزاری مسابقات هنری، ادبی، نقاشی، مسابقات شمسه و... فعالیت می کنند و خانه های قرآن و عترت به ساماندهی دارالقرآن ها و برگزاری دوره های روان خوانی، تواشیح، تجوید ، نهج البلاغه، مسابقه و... می پردازند و خانه های جهاد و ایثار نیز به ارائه خدمات به خانواده های بد سرپرست و یا بی سرپرست و نیازمندان و کودکان می پردازند.