به گزارش خبرنگار مهر، حسین حاجی بگلو صبح چهارشنبه در آیین برگزاری بیستمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی به میزبانی دبیرستان دخترانه کوثر دامغان با بیان اینکه دو هزار و ۵۰۰محصل این شهرستان نامزد انتخابات شورای دانش آموزی شدند، ابراز داشت: از این تعداد ۶۰۰ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۲۰۰ نفر دیگر به عنوان اعضای علی البدل برای یک دوره یکساله انتخاب خواهند شد.

وی با بیان اینکه انتخابات شوراهای دانش آموزی در ۱۰۰ آموزشگاه برگزار می‌شود، افزود: شوراهای دانش آموزی سبب تقویت خود پنداری مثبت، مشارکت جویی و تعامل با دیگران در بین دانش آموزان می شود تا بتوانند در آینده جامعه را به نحو احسن اداره کنند.

مدیر آموزش و پرورش دامغان با بیان اینکه دانش آموزان با حضور درانتخابات شورای دانش آموزی به نوعی تمرین دموکراسی می کنند، ابراز داشت: دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه شده است لذا باید با مشارکت سیاسی دانش آموزان در انتخابات از توانمندی، استعداد و ظرفیت های آن ها به خوبی بهره گرفت.

حاجی بگلو ضمن بیان اینکه با توجه به شرایط موجود جامعه و بیداری اسلامی در سطح منطقه نیاز به وحدت و همدلی امری اجتناب ناپذیر است، تصریح کرد: دانش آموزان در تعیین سرنوشت جامعه خود نقش آفرین هستند بنابراین با استفاده از این ظرفیت می توان آنها را در بحث توسعه سیاسی کشور مشارکت دهیم.

وی بابیان اینکه مدیران و معلمان باید تلاش کنند تا دانش آموزان بتوانند نقش خود را به خوبی در اداره مدرسه ایفا کنند، افزود: نقش شوراهای دانش آموزی در تقویت آموزه های دینی و ارزش‌های اسلامی جامعه موثر است و دانش آموزان با بهره گیری از افکار و اندیشه ها در اداره مدرسه و تصمیمات جامعه می توانند نقش مهم ایفا کنند.