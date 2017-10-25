به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاشانی در حاشیه همایش نقشه‌برداری مغز ایران، اظهارداشت: بیماری‌های اعصاب مانند آلزایمر و پارکینسون در سطح جهانی غیر قابل درمان است و تاکنون درمانی برای آن کشف نشده بود.

وی افزود: حدود ۵۰ سال است که دارویی که برای درمان پارکینسون استفاده می‌شود تغییری نکرده است.

کاشانی تصریح کرد: نقشه برداری مغز یعنی تلاش برای فهم مغز و مانند نقشه‌برداری جغرافیایی نیست. زیرا مغز انسان ارگانی بسیار چیچیده است.

این فلوشیپ علوم اعصاب ادامه داد: تعداد کسانی که در دنیا به بیماری آلزایمر و پارکینسون مبتلا هستند، روزبه روز در حال افزایش است و ما باید برای رسیدن به درمان آنها در ابتدا بیماری ها را بفهمیم و درک کنیم و این مسئله نه فقط در ایران بلکه در دانشگاه‌های هاروارد نیز مورد توجه است.

وی افزود: مغز انسان از سیستم های بسیار متعددی تشکیل شده است به همین دلیل تاکنون هیچ درمانی برای آلزایمر کشف نشده است.