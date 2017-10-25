به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این حکم آمده است:

« بنا به پیشنهاد رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان لرستان و باتوجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جناب عالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد منصوب می شوید.

امید است با رعایت تقوای الهی و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات دانشگاه کنید.»

رئیس دانشگاه آزاد همچنین در نامه ای جداگانه، از زحمات مجید شمس رئیس سابق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد قدردانی کرد.