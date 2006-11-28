تعیین 6 دانشگاه علوم پزشکی به عنوان قطب نانو / ایجاد رشته های مرتبط با نانو در دانشگاه های علوم پزشکی

کمیته نانوفناوری وزارت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی را قطب بندی کرده است. بر همین اساس دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شیراز، اصفهان، اهواز، تبریز و مشهد به عنوان قطب نانوفناوری در وزارت بهداشت تعیین شده اند.