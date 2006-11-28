تعیین 6 دانشگاه علوم پزشکی به عنوان قطب نانو / ایجاد رشته های مرتبط با نانو در دانشگاه های علوم پزشکی

دکتر مهرداد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : جلسات توجیهی برای این دانشگاه ها برگزار شده است و بودجه ریزی حوزه نانو در دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس قطب انجام و فعالیت های دانشگاهی از سوی این قطب ها تعیین می شود.
وی از برگزاری کنگره تخصصی نانو در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال آینده خبر داد و افزود: تا پایان سال جاری نیز سمینارهای ترویجی در زمینه نانو در دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، تبریز و اصفهان برگزار می شود.
حمیدی در خصوص ایجاد رشته های مرتبط با نانو در دانشگاه های علوم پزشکی گفت : رایزنی هایی با معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای توسعه رشته های نانوتکنولوژی صورت گرفته است تا زمینه ایجاد دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی Ph.D در دانشگاه های علوم پزشکی کشور فراهم شود.
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