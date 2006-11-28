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۷ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۷

دبیر کمیته نانوفناوری وزارت بهداشت در گفتگو با مهر خبر داد:

تعیین 6 دانشگاه علوم پزشکی به عنوان قطب نانو / ایجاد رشته های مرتبط با نانو در دانشگاه های علوم پزشکی

تعیین 6 دانشگاه علوم پزشکی به عنوان قطب نانو / ایجاد رشته های مرتبط با نانو در دانشگاه های علوم پزشکی

کمیته نانوفناوری وزارت بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی را قطب بندی کرده است. بر همین اساس دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شیراز، اصفهان، اهواز، تبریز و مشهد به عنوان قطب نانوفناوری در وزارت بهداشت تعیین شده اند.

دکتر مهرداد حمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : جلسات توجیهی برای این دانشگاه ها برگزار شده است و بودجه ریزی حوزه نانو در دانشگاه های علوم پزشکی بر اساس قطب انجام و فعالیت های دانشگاهی از سوی این قطب ها تعیین می شود.

وی از برگزاری کنگره تخصصی نانو در دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال آینده خبر داد و افزود: تا پایان سال جاری نیز سمینارهای ترویجی در زمینه نانو در دانشگاه های علوم پزشکی مشهد، تبریز و اصفهان برگزار می شود.

حمیدی در خصوص ایجاد رشته های مرتبط با نانو در دانشگاه های علوم پزشکی گفت : رایزنی هایی با معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای توسعه رشته های نانوتکنولوژی صورت گرفته است تا زمینه ایجاد دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی Ph.D در دانشگاه های علوم پزشکی کشور فراهم شود.

کد مطلب 412454

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