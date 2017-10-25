به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، پریچهر قزلباش، مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد مصرف انرژی و محیط زیست سازمان ملی استاندارد، با بیان این‌که این سازمان از سال ۱۳۹۲ و بر اساس تکلیف قانونی، نظارت‌های مختلفی بر روی جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی فشرده (CNG) داشته است، گفت: ۳۰ شرکت از سوی سازمان ملی استاندارد، بر جایگاه‌های عرضه CNG و تجهیزات آنها نظارت دارند.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد ایران با اجباری کردن استانداردهای ملی که درباره جایگاه‌های تک منظوره و چند منظوره سوخت‌گیری است، به حوزه نظارت بر اجرای استانداردهای جایگاه‌های عرضه سوخت CNG وارد شده است.

قزلباش تصریح کرد: این سازمان تاکنون به موضوع استانداردسازی ۲۴۰۰ جایگاه عرضه CNG ورود کرده‌ که البته این جایگاه‌ها به دلیل آن‌که زیر نظر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است، وضع مطلوبی داشته‌اند.

مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد مصرف انرژی و محیط زیست عنوان کرد: جایگاه‌های عرضه CNG از ۱۲ برند مختلف از جمله کشورهای آلمان، ایتالیا، کره جنوبی و غیره تجهیز شده‌اند که دارای استانداردهای معتبری هستند، اما وظیفه سازمان، یکسان‌سازی جایگاه‌ها از نظر استاندارد ملی ایران است.

قزلباش به برخی حوادث تلخ در جایگاه‌های عرضه CNG اشاره کرد و افزود: برخی حوادث و اتفاق‌های اخیر در جایگاه‌های عرضه CNG مربوط به دستکاری مخازن است، البته بر اساس ضوابط قانونی و بین‌المللی در موقع سوخت‌گیری خودروهای CNG سرنشینی نباید داخل خودرو باشد تا از حوادث احتمالی پیشگیری شود، اما به هرحال استاندارد تجهیزات جایگاه‌ها از نظر ما وضع مطلوبی دارد.