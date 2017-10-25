۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۳

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان یزد:

یزدی‌ها ۲۵ موکب در شهرهای مختلف عراق برپا می‌کنند

یزد ـ مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات استان یزد از برپایی ۲۵ موکب توسط یزدی‌ها در ایام اربعین در شهرهای مختلف عراق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری خرمی در نشست خیران اربعین استان یزد اظهار داشت: تاکنون برای برپایی ۲۵ موکب در شهرهای مختلف عراق توسط یزدی‌ها مجوز صادر شده و ساز و کار راه اندازی آنها فراهم و امکانات مورد نیاز ارسال شده است.

وی بیان کرد: بر اساس مجوزهای صادر شده، دو موکب در کاظمین، دو موکب در نجف، دو موکب در مسیر کربلا به نجف و ۱۹ موکب در کربلای معلی توسط یزدی‌ها برپا خواهد شد.

جعفری خرمی یادآور شد: موکب‌های کاظمین تغذیه و اسکان ۵ هزار نفر و موکب‌های کربلا نیز تغذیه و اسکان ۱۵ هزار نفر را بر عهده دارند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان یزد با اشاره به اینکه تاکنون شش موکب در کربلا و یک موکب در کاظمین استقرار یافته است، بیان کرد: کار بارگیری ۹ موکب دیگر نیز انجام شده و هم اکنون در حال خروج از مرزها هستند.

وی عنوان کرد: تجهیزات بقیه موکب ها نیز ظرف امروز تا جمعه ارسال می شود تا در محل های استقرار خود حضور یافته و به مردم خدمت رسانی کنند.

جعفری خرمی اظهار داشت: برای ۴۰ دستگاه کامیون مجوز خروج صادر و اعزام ‌شده‌اند و ۲۰ دستگاه کامیون ثبت سیستم شده‌اند که امروز یا فردا بارگیری می‌شوند و کارهای اعزامشان نیز انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه بیشترین پخت در موکب علی ابن موسی‌الرضا (ع) یزد صورت می‌گیرد، افزود: بیشترین استقرار زائران را نیز موکب‌های امامزاده جعفر(ع) و موکب سپاه الغدیر استان داشته‌اند.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان یزد از مردم استان دعوت کرد تا کمک‌ها و نذورات خود را به دفتر ستاد مستقر در حسینیه آقا تحویل دهند.

کد مطلب 4124551

