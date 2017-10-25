به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا جعفری خرمی در نشست خیران اربعین استان یزد اظهار داشت: تاکنون برای برپایی ۲۵ موکب در شهرهای مختلف عراق توسط یزدیها مجوز صادر شده و ساز و کار راه اندازی آنها فراهم و امکانات مورد نیاز ارسال شده است.
وی بیان کرد: بر اساس مجوزهای صادر شده، دو موکب در کاظمین، دو موکب در نجف، دو موکب در مسیر کربلا به نجف و ۱۹ موکب در کربلای معلی توسط یزدیها برپا خواهد شد.
جعفری خرمی یادآور شد: موکبهای کاظمین تغذیه و اسکان ۵ هزار نفر و موکبهای کربلا نیز تغذیه و اسکان ۱۵ هزار نفر را بر عهده دارند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان یزد با اشاره به اینکه تاکنون شش موکب در کربلا و یک موکب در کاظمین استقرار یافته است، بیان کرد: کار بارگیری ۹ موکب دیگر نیز انجام شده و هم اکنون در حال خروج از مرزها هستند.
وی عنوان کرد: تجهیزات بقیه موکب ها نیز ظرف امروز تا جمعه ارسال می شود تا در محل های استقرار خود حضور یافته و به مردم خدمت رسانی کنند.
جعفری خرمی اظهار داشت: برای ۴۰ دستگاه کامیون مجوز خروج صادر و اعزام شدهاند و ۲۰ دستگاه کامیون ثبت سیستم شدهاند که امروز یا فردا بارگیری میشوند و کارهای اعزامشان نیز انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه بیشترین پخت در موکب علی ابن موسیالرضا (ع) یزد صورت میگیرد، افزود: بیشترین استقرار زائران را نیز موکبهای امامزاده جعفر(ع) و موکب سپاه الغدیر استان داشتهاند.
رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات استان یزد از مردم استان دعوت کرد تا کمکها و نذورات خود را به دفتر ستاد مستقر در حسینیه آقا تحویل دهند.
