به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر طنز حوزه هنری مسابقه طنز و کاریکاتور را با موضوع «خلیج فارس» و در حمایت از نام خلیج همیشگی فارس در برابر حرف‌های بی‌اساس بیگانگان برگزار می‌کند.

بر اساس فراخوان؛ بخش‌های این مسابقه عبارتند از؛ شعر، نثر، داستان کوتاه، نمایشنامه کوتاه، فیلم‌نامه کوتاه و کارتون و کاریکاتور.

مهلت ارسال آثار نیز تا پایان آبان ۱۳۹۶ اعلام شده است

همچنین دفتر طنز حوزه هنری اعلام کرده است نسبت به انتشار آثار رسیده به صورت انفرادی و در قالب مجموعه اثر آزاد است.

علاقه مندان می‌توانند آثار خود را به نشانی daftaretanz۹۳@gmail.com ارسال کنند.