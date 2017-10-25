ظرفیت منابع آبی اردبیل نیازمند بازنگری است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زنجانی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی شهرستان اردبیل تصریح کرد: دشت اردبیل با کسری منابع آبی مواجه است و ضروری است کارشناسان خبره استانی و کشوری ظرفیت منابع آب را بررسی کنند.

وی افزود: به منظور مدیریت منابع آبی ضروری است نشست‌های اجتماعی برگزار شده و روستایی و شهری نسبت به مصرف نادرست آب آگاه‌سازی شوند.

فرماندار اردبیل با تأکید به اینکه در وضعیت فعلی نه تنها منابع آبی نسل‌های آینده بلکه منابع آبی نسل فعلی دچار بحران شده است، اضافه کرد: فرهنگ‌سازی مصرف صحیح ضروری بوده و موضوع آب شوخی‌بردار و تعارف‌بردار نیست.

زنجانی با بیان اینکه صرفه‌جویی در مصرف آب و انرژی از تأکیدات اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: اقتصاد مقاومتی به معنی مقاوم کردن و پایدار کردن اقتصاد در زمان فعلی است.

وی متذکر شد: در چنین وضعیتی که منابع با تهدید مواجه است اتصال تراکتور به چاه آب و آب کشیدن صحیح نیست و لازم برای احیای منابع دشت اردبیل راهکارهای عملیاتی اجرا شود.

فرماندار اردبیل همچنین غیبت برخی ادارات در جلسه اقتصاد مقاومتی را غیر قابل قبول دانست و خواستار تشریح برنامه‌های اشتغال شهرستان در جلسات آتی شد.

زنجانی تأکید کرد: به منظور اعطای نشان اقتصاد مقاومتی نیز از عملکرد ادارات ارزیابی جامعی صورت می‌گیرد تا بتوان تا پایان سال به اداراتی که عملکرد مطلوب داشته‌اند نشان اقتصاد مقاومتی اعطا کرد.