۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۱۵

صبح امروز؛

ظریف با وزیر امور خارجه اوگاندا دیدار کرد

وزرای امور خارجه کشورمان در دیدار با وزیر امور خارجه اوگاندا ضمن ابراز خرسندی از همکاری های دو جانبه خواستار تعمیق و گسترش هر چه بیشتر روابط دو کشور در سطوح مختلف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان که در ادامه سفر خود به آفریقای جنوبی به اوگاندا رفته است با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.

محمد جواد ظریف وزیر امورخارجه کشورمان در دیدار با سام کوتسا وزیر امور خارجه اوگاندا ضمن ابراز خرسندی از همکاری های دو جانبه خواستار تعمیق و گسترش هر چه بیشتر روابط دو کشور در سطوح مختلف شد. 

ظریف با اشاره به هیات اقتصادی بلند پایه همراه گفت: امیدواریم همکاری های اقتصادی میان دو کشور هر چه سریعتر عملیاتی شود.

 وزیر امورخارجه اوگاندا نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور وزیر امور خارجه کشورمان و هیات همراه گفت: اوگاندا تلاش می کند تمهیدات و بستر های لازم را برای حضور بیشتر شرکت های ایرانی در این کشور ایجاد نماید. شرکت های ایرانی قادر خواهند بود در زمینه های مختلف بویژه، تولید، مونتاژ  و صدور ماشین آلات کشاورزی فعالیت نمایند. وی همچنین بر تداوم همکاری های مثبت با جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی تاکید کرد.

تبادل نظر در خصوص موضوعات منطقه ای و بین المللی از دیگر محورهای گفتگوی وزرای خارجه ایران و اوگاندا بود.

هادی رضایی

