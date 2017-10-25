هنوز تعرض به دانش آموز ارومیه ای در مدرسه تایید نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش پیش از ظهر امروز در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران درباره پرداخت معوقات معلمان حق التدریس با اشاره به اینکه کار پرداخت معلمان حق التدریس در حال انجام است، گفت: پرداخت ها صورت خواهد گرفت و در حال انجام کار آن هستیم اما شرایط خزانه به طور کلی دشوار است و این دشواری برای همه دستگاه ها وجود دارد. اما با توجه به عنایت دولت و آموزش و پرورش پرداختی های کارکنان آموزش و پرورش با جدیت دنبال می شود.

وی افزود: امیدواریم دولت بتواند در شرایط فعلی مطالبات و معوقات پرسنلی معلمان حق التدریس را در دستور کار قرار داشته و آن را پرداخت کند.

وزیر آموزش و پرورش درخصوص دریافت برخی مبالغ مازاد و هنگفت برخی مدارس غیرانتقاعی گفت: در این خصوص الگویی برای دریافت ها از سوی مدارس وجود دارد که این الگو به مدارس غیردولتی ابلاغ شده همه موظف به انجام آن هستند

بطحایی بیان داشت: گزارش هایی در این خصوص اعلام شده و تخلفاتی صورت گرفته است که از همه اولیای دانش آموزان می خواهیم در صورت بروز هر گونه تخلفاتی به ادارات آموزش و پرورش اعلام کنند.

وی اضافه کرد: ما اعلام کردیم که با این گونه اجحاف ها به طور جدی برخورد شود و اگر خارج از الگوی تعیین شده دریافت هایی صورت گرفته این مبالغ پس داده شود.

وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: تعیین کرده ایم که ظرف سه ماه از اول سال تا پایان آذر زمان رسیدگی به این مسئله باشد و برای این امر تمام تلاش خود را انجام می دهیم.

بطحایی درباره آخرین اخبار از وضعیت دانش آموز ارومیه ای که در مدرسه مورد تعرض قرار گرفته است، گفت: آخرین گزارش از بازرس آموزش وپرورش شب گذشته در اختیار من قرار گرفت که اعلام کرد هنوز مراجعه رسمی به صورت یک سند رسمی این تعرض را تایید نکردند. البته بی حرمتی تایید شده اما در حد تعرضی که شایع شده نبوده است به هر حال منتظر نظر مراجع هستیم.

وی عنوان کرد: متاسفانه به بهانه این اتفاق که به شدت با آن مقابله خواهم کرد و حتی کوچکترین بی حرمتی را به دانش آموزان که فرزندان ما هستند پیگیری می کنم زیرا معتقدم این اتفاق قابل توجیه نیست اما این مسئله ضربه عاطفی شدیدی به معلمان وارد کرد، بنده دوبار با معلمان آنجا تماس داشتم تا آرامش لازم را به آنها برگردانم زیرا این آرامش لازمه کار معلمی است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مقامات قضایی و انتظامی مسئله را پیگیری می کنند.

بطحایی درباره خودکشی دو دانش آموز در اصفهان گفت: مسئله خودکشی ها فرادستگاهی است و تنها به آموزش و پروش مرتبط نیست در این بین فضای مجازی هم در آن موثر است اما ما هم که مخاطب اصلی مان دانش آموزان هستند پیگیر هستیم تا بیش از هر چیز بچه ها با پیامدهای ناشی از آشنا نبودن با فضای مجازی آشنا شوند.

وی با اشاره به اهمیت نقش آفرینی خانواده ها عنوان کرد: متاسفانه خانواده ها فرزندان خود را در فضای مجازی رها کردند و این نقش آفرینی آنها کمرنگ شده است. پدر و مادری که فرزند خود را به فضای مجازی سپرده اند باید به آسیب های این فضا آشنا باشند.