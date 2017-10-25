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۳ آبان ۱۳۹۶، ۱۲:۲۸

در جلسه بررسی مسائل فرودگاه قم مطرح شد؛

مراجعه ۷۰۰ نفر از ذینفعان فرودگاه قم به دفاتر مشخص شده

مراجعه ۷۰۰ نفر از ذینفعان فرودگاه قم به دفاتر مشخص شده

قم - استاندار قم با اشاره به مراجعه ۷۰۰ نفر از ذینفعان فرودگاه قم به دفاتر مشخص شده از سوی استانداری قم خواستار تمدید یک ماهه مهلت مراجعه سهام داران این پروژه به این دفاتر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری قم، سید مهدی صادقی در جلسه بررسی مسائل فرودگاه قم طی سخنانی با اشاره به مباحث کارشناسی این طرح، مطالعات جانمایی بخش‌های مختلف فرودگاه قم در گذشته را مورد توجه قرار داد و گفت: احتمالاً تغییراتی در بخش‌هایی از این پروژه بر اساس مطالعات جدید اعمال می‌شود.

استاندار قم افزود: امیدواریم با حضور مسئولان ملی و بازدید میدانی از این پروژه، دیدگاه‌ها و تصمیمات به واقعیات فرودگاه قم نزدیک‌تر شود.

صادقی همچنین با اشاره به ضرورت بررسی سوابق و توانمندی‌های سرمایه گذاران داوطلب فعالیت در پروژه فرودگاه قم ادامه داد: بایستی اهلیت سنجی پیش از مذاکره جهت اطمینان از سرمایه گذار صورت پذیرد.

وی بیان داشت: تعیین طرح اولیه، برای مطالعات کارشناسی میزان اعتبار و زمان مورد نیاز جهت اجرای پروژه فرودگاه امری ضروری است.

وی همچنین با اشاره به استقبال ذینفعان این طرح برای مراجعه به دفاتر مشخص شده از سوی استانداری قم خواستار تمدید یک ماهه مهلت مراجعه سهام داران این طرح شد.

رضا سیار فرماندار قم با اشاره به عملکرد هیئت حسابرسی فرودگاه قم اظهار داشت: تاکنون ۷۰۰ نفر از ذینفعان این طرح، به دفاتر مشخص شده از سوی استانداری قم مراجعه و مدارک و مستندات خود را ارائه نموده‌اند.

کد مطلب 4124562

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