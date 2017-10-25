به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی صبح چهارشنبه در جشنواره گل های داوودی خرم آباد بر ضرورت مشارکت همه مردم از جنگل ها و محیط زیست اظهار داشت: توسعه پایدار یکی از شاخص های زیست محیطی است.

وی با تاکید بر اینکه باید از طبیعت درست استفاده کنیم گفت: از گونه های حیات وحش استان باید حفاظت صورت گیرد و از شکار حیات وحش در استان با فرهنگ سازی باید جلوگیری به عمل آید.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر ضرورت جمع آوری سلاح در استان و جلوگیری از شکار حیات وحش عنوان کرد: استان لرستان به لحاظ تنوع اقلیمی، خاک مستعد و حاصلخیز، گونه های حیات وحش، عرصه های طبیعی و ... استانی بی نظیر بوده که باید از این ظرفیت ها حفاظت لازم صورت گیرد.

اصلانی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیت باغ گیاه شناسی خرم آباد بیان داشت: باید با اقدامات لازم زمینه توسعه این باغ گیاه شناسی در مرکز استان فراهم شود و به عنوان یک پایلوت و الگو در این حوزه مطرح شود.