فجرسپاسی در خانه حریف مس کرمان نشد/ راه آهن برابر فولاد خوزستان ناکام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال فجرسپاسی و مس کرمان در چارچوب دیداری عقب افتاده از هفته چهارم لیگ برتر عصر امروز به مصاف هم رفتند. این بازی که در ورزشگاه حافظیه شیرازبرگزار شد در پایان با نتیجه تساوی بدون گل به اتمام رسید و امتیازات بازی بین دو تیم تقسیم شد. با این یک امتیاز فجرسپاسی جمع امتیازات خود را به عدد 10 رساند و در رده سیزدهم جدول باقی ماند.اما مس کرمان با توجه به کسب یک تساوی خارج از خانه به سیزدهمین امتیاز خود رسید و به رده هشتم جدول صعود کرد.

دیگر بازی عصر امروز را تیمهای راه آهن و فولاد خوزستان در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار کردند. این دیدار که تنها بازی باقی مانده از هفته دهم بود با نتیجه تساوی یک بریک خاتمه یافت. راه آهن ابتدا با گل دقیقه 15 احمد تقوی از مهمان خود پیش افتاد اما در واپسین دقایق بازی در نیمه نخست فرهاد آل خمیس کار را به تساوی کشاند.

با این نتیجه تیمهای فولاد خوزستان و راه آهن تهران کماکان در قعر جدول رده بندی قرار دارند. در پایان هفته دهم لیگ برتر تیمهای سایپا تهران، استقلال تهران ، استقلال اهواز به ترتیب عناوین اول تا سوم جدول رده بندی را در اختیار دارد.