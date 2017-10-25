پیام وزیر آموزش‌ و پرورش به مناسبت بیستمین دوره‌ انتخابات شوراها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، متن پیام سید محمد بطحایی، وزیرآموزش و پرورش به شرح زیر است:
به نام خدا
نقش و جایگاه دانشآموزان در طول تاریخ انقلاب اسلامی بر کسی پوشیده نیست؛ حضور جوانان و نوجوانان در عرصههای متفاوت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و میثاق این عزیزان با آرمانها و اهداف والای حضرت امام خمینی، بنیانگذار انقلاب اسلامی قابلتحسین است. دراینارتباط شوراهای دانشآموزی، بهعنوان یکی از ارکان تأثیرگذار مدارس باهدف توانمندسازی و تقویت مهارتهای اجتماعی و مدنی دانشآموزان و مشارکت آنان در فعالیتهای تربیتی و آموزشی تشکیلشده است.
دانش آموزان فهیم، فرزندان عزیزم؛
با خود و خدای خود عهد ببندید ضمن احترام به فرهنگ غنی اسلامی– ایرانی با آگاهی و عقلانیت در زندگی فردی و اجتماعی مسؤولیتپذیر باشید و معیارهای اسلامی همچون کرامت انسانی، امانتداری، خودباوری، کارآمدی، احترام به خود و دیگران، اعتمادبهنفس، وقتشناسی، نظم، جدیت، ایثارگری، قانونگرایی و نوآوری را سرلوحهی کار خود قرار دهید و از فرصتهای آموزشی و تربیتی که به برکت خون شهیدان والامقام برای ما فراهمشده، نهایت بهره را ببرید. یقین بدانید آینده این کشور با دستان توانا و ذهن خلاق و فکور شما مدیریت خواهد شد و اهداف نظام آموزشوپرورش بهویژه در برههی حساس کنونی بدون مشارکت و اراده شما آیندهسازان، محقق نخواهد شد.
اکنون با یاری خداوند متعال شما دانش آموزان عزیز با برگزاری مطلوب بیستمین دوره انتخابات شوراهای دانشآموزی همچون گذشته، مشارکت اجتماعی، سیاسی و قدرت تصمیمگیری و ارادهی خود را در مدارس سراسر کشور به نمایش خواهید گذاشت.
از مدیران، مربیان و معلمان عزیز انتظار میرود در تمامی مراحل انتخابات و تشکیل انجمنها، زمینهی همدلی، همراهی و مشارکت همهجانبه و بانشاط دانش آموزان را در این دوره از انتخابات فراهم آورند.
امیدوارم به یاری خداوند متعال درراه اعتلای خود و کشور عزیزمان پیروز باشید
