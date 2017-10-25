مراسم اربعین دزفول ظرفیت ثبت ملی شدن را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله آصفی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی اربعین در سالن جلسات فرمانداری شهرستان اظهار کرد: حماسه پیاده روی اربعین در سال های اخیر به یک تحول مثبت و نگاه امنیتی در منطقه تبدیل شده است.

وی افزود: خیل عظیم و وحدت زائران در حماسه پیاده روی اربعین نشان دهنده همدلی مسلمانان و امنیت منطقه و بی تاثیربودن تهدیدها و توطئه های دشمن و به ویژه تکفیری ها است.

فرماندار دزفول با اشاره به آثار و برکات متعدد اربعین در کشور و منطقه گفت: در کنار این موارد، عزاداری پرشور و پرجمعیت اربعین در خود شهرستان دزفول نیز که در بقعه محمد بن جعفر طیار برگزار می شود بسیار ارزشمند و دارای صحنه های زیبا است که در کمترجایی مشاهده می شود.

آصفی با بیان اینکه مراسم اربعین دزفول ظرفیت ثبت ملی شدن را دارا است، افزود: دو سال پیش مقرر شده بود تا اداره میراث برنامه و مقدمات ثبت ملی این حماسه را در دستور کار قرار دهد اما تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته، ضمن اینکه از انجمن های مردم نهاد نیز انتظار می رود در این موضوع ورود کنند.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم همکاری تمام مدیران و دستگاه های اجرایی شهرستان برای تامین زیرساخت های موکب و برنامه های دزفول در مرز چذابه، عنوان کرد: هر چند تمام تاکید ما این است متولیان ستاد اربعین دزفول، اربعین را دولتی نکنند و اجازه بدهند فقط مردم و عاشقان اباعبدالله در این زمینه به صورت خودجوش و همدل وارد شوند اما تامین زیرساخت های تجهیزاتی بر عهده دستگاه های خدمات رسان است.

فرماندار دزفول در پایان بر لزوم رعایت موارد بهداشتی و درمانی و خدمات رسانی هرچه بیشتر به زائران و تامین امنیت آنها توسط متولیان امر تاکید کرد.



