حضور هفت تیم قطعی شد/ میزبانی لارستان و تاسیسات در هفته اول

به گزارش خبرنگار مهر، پس از دو بار تعویق در برگزاری این دوره از رقابتهای لیگ برتر هندبال زنان و پس از کناره گیری و انصراف دو تیم و جایگزینی دو تیم دیگر طلسم آغاز این دوره مسابقات شکسته شد و قرار است این دیدارها از روز جمعه پنجم آبان ماه استارت بخورد.

در این دوره لیگ حضور هفت تیم قطعی شده است. تاسیسات دریایی تهران نایب قهرمان دوره قبل، هیات هندبال اصفهان، شهید چمران لارستان قهرمان دوره قبل لیگ، هیان هندبال کردستان، هیان هندبال شاهین شهر بوشهر، نفت و گاز کچساران و بهمن بهبهان تیم های حاضر در مسابقات خواهند بود.

در هفته نخست با توجه به حضور هفت تیم در لیگ برتر، تیم بهمن بهبهان قرعه استراحت دارد. تیم تاسیسات دریایی تهران میزبان تیم هیات هندبال اصفهان خواهد بود. تیم شهید چمران لارستان نیز در خانه از تیم هیات هندبال کردستان پذیرایی خواهد کرد. آخرین دیدار هفته نیز بین دو تیم نفت و گاز گچساران و هیان هندبال شاهین شهر در گچساران برگزار خواهد شد.

برنامه کامل لیگ برتر هندبال بانوان در هفته اول – جمعه ۵ آبان ماه ساعت ۱۱ صبح :

* تاسیسات دریایی تهران – هیات هندبال اصفهان

* شهید چمران لارستان – هیات هندبال کردستان

* هیات هندبال شاهین شهر – نفت و گاز گچساران

در دوازدهمین دوره این رقابتها تیم های شهید چمران لارستان، تاسیسات دریایی و ذوب آهن اصفهان اول تا سوم شده بودند.