اخطار به کاربران ۱۱۰ چاه غیرمجاز در اردبیل/اندازه ۷سد آب ذخیره شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلامت عزیزی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت و راهبری اقتصاد مقاومتی شهرستان اردبیل تصریح کرد: در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پر و مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز در سطح کشور برنامه ریزی شده است.

وی برش استانی این طرح را ۵۰ حلقه چاه و برش شهرستان اردبیل را ۳۰ حلقه چاه برشمرد و افزود: تاکنون ۲۰ حلقه چاه پر شده است.

مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل تأکید کرد: علاوه بر این در ۱۰ حلقه چاه منصوبات تقلیل یافته و در پی اقدامات انجام شده به میزان یک میلیون و ۳۵۰ مترمکعب صرفه‌جویی در منابع آبی حادث شده است.

به گفته عزیزی این میزان آب به منزله آب هفت سد کوچک است و پرکردن چاه‌های غیرمجاز قویاً ادامه دارد.

وی با تأکید به اینکه دشت اردبیل ۶۳۲ میلیون مترمکعب کسری منابع دارد، اضافه کرد: سالانه ۲۵ سانتی‌متر از سطح منابع آبی زیرزمینی کاسته می‌شد که در وضعیت فعلی به کاهش ۱۴ سانتی‌متری رساندیم و این میزان ثابت باقی‌مانده است.

مدیر امور منابع آب شهرستان اردبیل تأکید کرد: برای جبران کسری منابع برنامه ۲۰ ساله‌ای تدوین شده و از سویی برنامه‌های انتقال بین‌حوزه‌ای آب به دشت اردبیل از جمله از قزل‌اوزن و آق چای در دست بررسی است.