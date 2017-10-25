لزوم برگزاری یک بازی ملی در کردستان/ورودی تیم ها رایگان شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا صبح امروز در دیدار با رئیس فدراسیون فوتبال که در استانداری کردستان برگزارشد، گفت:‌ استان کردستان استان با نشاط و طبق آمار هایی که به من داده اند استان پاکی از نظر مصرف مواد مخدر است.

استاندار کردستان عنوان کرد: استان کردستان در تمام رشته های ورزشی پتانسیل لازم را دارند و این را در دوره های گذشته نشان داده است.

وی افزود: فوتبال در دنیا حرف اول را می زند و یکی از رشته های پر درآمدی است که باید به آن توجه شود.

مرادنیا گفت:‌ در این استان اسپانسر وجود ندارد و اداره کل ورزش و جوانان نیز به تنهایی نمی تواند جوابگو ورزش حرفه ای باشد و توجه فدراسیون ها می تواند راه را برای بازیکنان این استان هموارتر کند.

استاندار کردستان با بیان اینکه بنده نیز همراه با فدراسیون، فوتبال کردستان را حمایت خواهم کرد، اظهار کرد: از فدراسیون در خواست می کنیم تا یکی از بازی های ملی را در استان کردستان برگزار کند.

وی افزود: با وجود اینکه در استان کردستان مکانی برای تخلیه هیجانات مردم وجود ندارد برگزاری چنین مسابقه ای می تواند تاثیر گذار باشد.

مرادنیا گفت: تیم های این استان در پرداخت ورودی های مسابقات بسیار مشکل دارند که در صورت توان فدارسیون بتواند این هزینه ها را از تیم های استان نگیرد اقدام خوبی برای حمایت از فوتبال کردستان است.

استاندار کردستان عنوان کرد: در زمینی که استعداد رویش وجود دارد حتما محصولات به ثمر خواهد نشست کردستان این توان را دارد که پتانسیل های خود را به بالفعل تبدیل کند.

وی افزود: حتما در دوران خدمت خود در کردستان به حوزه ورزشی کمک خواهم کرد.

مرادنیا در خصوص عدم حمایت شهرداری از تیم های ورزشی، گفت: غیر ممکن است که شهرداری ها الزام داشته باشند که تیم های ورزشی را حمایت نکنند و قطعاً این موضوع را پیگیری خواهم کرد.