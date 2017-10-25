به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری هشتادوپنجمین شهرآورد پایتخت گفت: برای انجام این مسابقه پلیس راهور تمهیداتی ویژه ای را در نظر گرفته است که از بامداد روز برگزاری مسابقه ماموران پلیس راهور در مبادی ورودی اطراف استادیوم حضور دارند و حضور آنها تا پایان مسابقه و همچنین تخلیه بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه از شهروندان درخواست می شود حتما برای دیدن این مسابقه از وسایل نقلیه عمومی برای حضور در استادیوم آزادی استفاده کنند، افزود: توصیه من به تماشاگران مسابقه این است که حتی المقدور از مترو، تاکسی و بی آر تی استفاده کرده و در صورت استفاده از وسایل نقلیه شخصی، وسیله نقلیه خود را در پارکینگ ها پارک کرده و از پارک خودرو در حاشیه بزرگراه ها خودداری کنند.

سردار رحیمی با اعلام اینکه با هماهنگی های انجام شده قصد افزایش ظرفیت پارکینگ ها را داریم، عنوان کرد: در این خصوص هماهنگی هایی را سازمان تاکسیرانی و اتوبوسرانی برای نقل و انتقال هواداران هر دو تیم صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین در پاسخ به سوالی درباره نحوه برخورد ماموران پلیس با مالباختگان مالی و اعتباری گفت: به همکارانم توصیه کرده ام با مالباختگان این موسسات و همچنین تجمع کنندگان در نهایت ادب و احترام برخورد کنند و به هیچ وجه با آنها درگیر نشوند

وی با اعلام اینکه خودم به شخصه به دنبال احقاق حقوق از دست رفته مالباختگان هستم، اضافه کرد: امیدواریم با اتفاقات خوبی که در دستگاه قضا برای احقاق حق این مالباختگان صورت گرفته شاهد حل مشکل این عزیزان باشیم.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین با اشاره به دو حادثه ای که دیروز برای دو روحانی در سطح شهر تهران اتفاق افتاد، افزود: هر دو حادثه اتفاق بود و هیچ ربطی به یکدیگر نداشت. در حادثه اول فرد روحانی با یکی از همسایگان خود دچار اختلاف قدیمی بود که اختلاف ریشه دار آنها باعث زد و خورد شده بود که در حال حاضر ضارب دستگیر شده و فرد حادثه دیده هم حال عمومی رضایت بخشی دارد. اما در حادثه دوم که در ورودی ایستگاه مترو امام خمینی(ره) رخ داده بود ضارب و مضروب هیچ ارتباطی به یکدیگر نداشته و فرد ضارب انگیزه شخصی را دلیل ارتکاب به جرم اعلام کرده است.

سردار رحیمی خاطرنشان کرد: بررسی ها نشان می دهد متهم دستگیر شده دارای سابقه کیفری و به تازگی از زندان آزاد شده است، شخص ضارب در همان دقایق اولیه دستگیر شد و تحقیقات از وی در اداره دهم آگاهی همچنان ادامه دارد.