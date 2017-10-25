به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت پیش از ظهر چهارشنبه در دومین همایش و نمایشگاه اقتصاد و سرمایه در استان همدان با بیان اینکه نیازمند سرمایه گذاری بیشتری از سوی همدانی ها در استان هستیم، گفت: علت تمایل نداشتن همدانی ها برای سرمایه گذاری در استان همدان در دست بررسی است.

وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی همدانی در سطوح ملی و بین المللی افراد بی نظیری هستند و باید عدم سرمایه گذاری آنها در استان همدان را علت یابی کرد، گفت: باید دید چه بدبینی از گذشته دارند.

استاندار همدان با بیان اینکه سرمایه و سرمایه گذاری در دین و آیین و قانون اساسی کشور محترم است، گفت: در قانون اساسی از اصل ۴۳ تا ۵۵ به کرات درباره اشتغال، اقتصاد، بخش های اقتصادی تصریح شده و در یکی از اصول بر محترم شمردن مالکیت خصوصی تاکید شده است.

وی با بیان اینکه امروز در مواقعی فکر، بیشتر از سرمایه به کار می آید و امروز فکر و مغز، سرمایه است که البته باید از همه نوع سرمایه حمایت و پشتیبانی کرد، گفت: باید توجه خاص، ویژه و زیربنایی به اقتصاد استان و کشور داشت و بسیاری از مشکلات اجتماعی، سیاسی و امنیتی را با تقویت بخش خصوصی رفع کرد.

نیکبخت بابیان اینکه نبود اشتغال برای جوانان، مشکلاتی را بوجود می آورد و آنها و جامعه را تهدید می کند، گفت: طلاق، اعتیاد و بزه کاری بی ارتباط با بیکاری نیست و باید اشتغال را پویاتر کرد.

وی با بیان اینکه همدانی ها کمتر به سرمایه گذاری در همدان علاقه دارند، گفت: تعدادی سرمایه گذار همدانی با دل و جان و با هدف اشتغال سرمایه گذاری کرده و فعالیت می کنند.

وی با تاکید براینکه نیازمند سرمایه گذاری بیشتری از سوی همدانی ها در استان همدان هستیم، گفت: فعالان اقتصادی همدان در سطوح ملی و بین المللی افراد بی نظیری هستند و باید عدم سرمایه گذاری آنها در استان همدان را علت یابی کرد.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه برای رشد اقتصادی ۸ درصدی به سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیاز است تا به اشتغال مورد نظر برسیم، گفت: بخش خصوص امر و نهی را نمی‌پذیرد و انتظار دارد که ما در خدمت بخش خصوصی باشیم که این انتظار به حق است.

نیکبخت بابیان اینکه دولت فعلی برای نجات اقتصاد روی کار آمد و بر این اساس تلاش واقعی دارد، گفت: عمده ترین کاری که باید کرد و ثمره آن را دید، حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذار است تا آزرده نشود.

وی با اشاره به اینکه بنده و تمام مسئولان و دست اندرکاران و بانکها باید از سرمایه گذار حمایت و استقبال کنیم، گفت: مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی را ابلاغ و دولت با اهمیت و همت بر اجرای آن، راه را برای ما باز کرد.

استاندارهمدان اشتغال را از اهداف اصلی و اولیه برشمرد و با بیان اینکه یکی از مشکلات در همدان این است که همدیگر را کمتر قبول داریم درحالی که باید به همدیگر خوشبین باشیم، گفت: وقتی آماری ملی است و رسمی ترین مرکز آمار کشور آن را اعلام می کند باید آن را قانونی دانست.

وی با پیشنهاد ایجاد شورایی مانند شورای جوانان توسعه طلب در استان همدان گفت: این شورا باید از جوانان تشکیل شود و ماهی یک بار برای مشورت دهی به استاندار گردهم امده و نماینده این شورا در تمام جلسات حضور داشته باشد.

وی گفت: معاون اقتصادی استاندار تشکیل این شورای مشاوران را پیگیری کند.

