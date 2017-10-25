شهری غیر قابل زیست ساخت ایم/ شهر بی کیفیت و شهروندان فاقد تعامل

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حمیدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم کیفی سازی شهر به تشریح ویژگی های شهرهای قابل زیست پرداخت و افزود: وجود فضاهای عمومی مناسب، برتری حمل و نقل عمومی، قابل زیست بودن برای کودک و عدالت در خدمات دهی به مناطق مختلف شهری از جمله این ویژگی هاست.

وی تصریح کرد: فضاهای عمومی فعال موجب حضور پررنگ و توام با آسودگی خاطر برای شهروندان می شود و در پی ایجاد تعاملات اجتماعی وحدت را به ارمغان می آورد.

این عضو شورای اسلامی شهر زنجان با تاکید بر لزوم کیفی سازی محیط های شهری، گفت: اگر از کمی سازی به سمت کیفی سازی حرکت کنیم در راستای احقاق حقوق شهروندی گام برداشته ایم.

حمیدی شهر زنجان را جزو شهرهای میان اندام(جمعیت زیر ۵۰۰ هزار نفر) خواند و اظهار کرد: باوجود اینکه جمعیت شهری بالا نیست اما ازدحام و ترافیک در بافت مرکزی شهر تداعی گر شهری شلوغ است.

این کارشناس برنامه ریزی شهری خاطر نشان کرد: راحت، ایمن و اقتصادی شدن حمل و نقل عمومی موجب کاهش چالش های ترافیکی، آلایندگی و افزایش تعاملات اجتماعی می شود.

حمیدی ادامه داد: کودکان وارثان شهر هستند بنابراین باید زندگی برای آنان در شهر آسان و توام با آرامش باشد.

وی با انتقاد از دو قطبی شدن شهرها و تقسیم آن ها به بالاشهر وپایین شهر متذکر شد: گروه های اجتماعی و شهروندان نباید از هم جدا شوند، فقر در شهر سیال است و تبعات آن همه را فرامی گیرد.

این کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری بر تعادل بخشی به شهر با افزایش خدمات زیر بنایی و روبنایی، آموزشی، بهداشتی و رفاهی در مناطق مختلف شهر تاکید کرد.

حمیدی متذکر شد: با شرایط موجود نمی توان ادعا کرد در راستای عدالت اجتماعی گام برداشته ایم.

رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر زنجان با اشاره به تعداد بالای پرونده های مربوط به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۱۰۰ ابراز کرد: بسیاری از ساختمان های شهر زنجان خلاف مقررات احداث می شوند و چون خلا قانونی واجرایی وجود دارد حقوق شهروندی تضییع می شود.

حمیدی خاطر نشان کرد: هرگونه بی توجهی به ساخت و ساز های فضاهای شهری بحران های جدی در آینده در پی دارد و بی توجهی به حقوق شهروندی محسوب می شود.

وی با بیان اینکه باید فضاهای شهری را نیز همچون منازل شخصی کیفی سازی نمود، افزود: در این راستا برای رفع تمرکز زدایی از ساختمان های پزشکان مرکز شهر راه اندازی ساختمان پزشکانی در ضلع جنوبی بیمارستان ولیعصر(عج) مد نظر است.

این عضو شورای اسلامی شهر زنجان همچنین نسبت به ایمن سازی معابر خیابان خیام برای رفت و آمد ،ضعف کیفی پارک های موجود در شهر و پیاده روها اشاره و اظهار کرد: همه شهرهای موفق به سمت ایجادپیاده راه و تامین ایمنی عابران هستند اما متاسفانه مسئولان ما در مواجهه با پیاده راه ها دچار آشفتگی می شوند.

به اعتقاد حمیدی بدنه شمالی خیابان خرمشهر حدفاصل هنرستان تا بلوار آزادی بهترین ظرفیت برای اجرای پیاده راه است.