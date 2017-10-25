کشف بیش از ۴۸ هزارنخ سیگار قاچاق در کبودراهنگ

سرهنگ محمدعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز مامورین انتظامی شهرستان کبودراهنگ اقدام به ایجاد تور ایست و بازرسی در محورهای مواصلاتی کردند.

وی افزود: حین اجرای این طرح مامورین به دو دستگاه خودرو باری مشکوک به حمل کالای قاچاق مظنون و خودرو را متوقف می کنند.

سرهنگ محمدی افزود: ماموران در بازرسی از این خودروها تعداد ۴۸ هزار و ۲۰۰ نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش بیش از ۲۵۰ میلیون ریال که به طرز ماهرانه جاسازشده بود کشف کردند.

سرهنگ محمدی با اشاره به اینکه دو نفر متهم دراین خصوص دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند، بیان کرد: یکی از راههای تحقق اقتصاد مقاومتی مقابله با قاچاق کالا است و انتظامی شهرستان درمقابله با این پدیده شوم جدی است.

کشف ۶۷ راس دام سرقتی در کبودرآهنگ

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ همچنین گفت:با هوشیاری و حضور سریع ماموران و اجرای طرح مهار ۶۷ راس دام سرقتی چند ساعت پس از سرقت کشف شدو

وی گفت: شب گذشته ساعت ۲ بامداد در پی تماس تلفنی با مرکز ۱۱۰ شهرستان مبنی بروقوع سرقت احشام در یکی از روستاهای حوزه استحفاظی بلافاصه ماموران به محل اعزام شدند.

وی افزود:به محض حضور ماموران در محل با توجه به حساسیت موضوع طرح مهار در سطح حوزه استحفاظی به مرحله اجرا درآمد.

سرهنگ محمدی عنوان کرد: با اعزام واحدهای کمکی به محل، تحقیقات و جستجو برای کشف احشام در همان ساعات اولیه بامداد شروع شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کبودراهنگ افزود: با حضور سریع، به موقع و پیگیری ماموران، ۶۷ راس دام سرقت شده در ۲ کیلومتری محل سرقت کشف شد.

