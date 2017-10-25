کشف ۳۸۰ میلیون ریال کالای قاچاق در نهاوند

سرهنگ منصور ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا ماموران انتظامی شهرستان نهاوند به همراه ماموران کالای قاچاق استان در یکی از میادین شهرستان سه دستگاه خودرو حامل کالای قاچاق را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی به عمل آمده از خودروها عوامل انتظامی ۵۹۱۶ عدد حوله، ۵۰۰ عدد کلاه، ۹۶عدد خمیر دندان و مقادیری اقلام ممنوعه را کشف کردند که ارزش تقریبی محموله کشف شده ۳۸۰میلیون ریال است.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: خودروهای توقیف شده به همراه کالاهای کشف شده و متهمان که ۳ نفر بودند به پلیس آگاهی منتقل و دراین خصوص پرونده قضایی تشکیل شد.